كانتي يغيب عن فرنسا في كأس العالم

تأكد غياب نجولو كانتي لاعب تشيلسي وخط وسط منتخب فرنسا عن المشاركة في كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وقال تشيلسي في بيان: "خضع نجولو كانتي لعملية جراحية في موضع إصابته بـ أوتار الركبة".

"بعد عملية ناجحة، من المتوقع الآن أن يتم غياب نجولو لمدة أربعة أشهر".

An injury update on N'Golo Kante. — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2022

ولم يشارك كانتي خلال الموسم الجاري مع تشيلسي سوى مرتين فقط في بداية الدوري ضد إيفرتون وتوتنام ويغيب منذ شهر أغسطس الماضي للإصابة.

ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة من كأس العالم رفقة كل من أستراليا وتونس والدنمارك.