ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
حصد ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا جائزة رجل المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه المصري.
ميدو جابر
النادي : سيراميكا كليوباترا
وتغلب سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون مقابل على المصري ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ملعب برج العرب.
وسجل ميدو جابر هدفا في فوز سيراميكا كليوباترا على المصري.
وحصل وافد سيراميكا كليوباترا الجديد.
وجاءت أرقام ميدو جابر في المباراة كالآتي:
دقائق المشاركة: 82
الأهداف: 1
صناعة الأهداف: 0
إجمالي التسديدات: 2
التمريرات الصحيحة: 24 من 30 (80%)
لمس الكرة: 49
كرات طولية صحيحة: 3 من 5 (60%)
صراعات هوائية صحيحة: 6 من 7 (86%)
صراعات أرضية صحيحة: 5 من 8 (63%)
استخلاص الكرة: 1 من 3 (33%)
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