ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

ميدو جابر يحص على جائزة رجل مباراة المصري × سيراميكا كليوباترا

حصد ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا جائزة رجل المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه المصري.

ميدو جابر

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتغلب سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف دون مقابل على المصري ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وسجل ميدو جابر هدفا في فوز سيراميكا كليوباترا على المصري.

أخبار متعلقة:
كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وفاركو سيميوني يشعل النيران في شكوك برشلونة بشأن جريزمان: أنا رجل لهذا النادي رجل التمريرة الحاسمة الواحدة.. عمر ريتشاردز من بايرن إلى نوتنجهام مؤتمر مصطفى عبده: أهدرنا فرص كثيرة أمام الزمالك.. وعواد رجل المباراة الأول

وحصل وافد سيراميكا كليوباترا الجديد.

وجاءت أرقام ميدو جابر في المباراة كالآتي:

دقائق المشاركة: 82

الأهداف: 1

صناعة الأهداف: 0

إجمالي التسديدات: 2

التمريرات الصحيحة: 24 من 30 (80%)

لمس الكرة: 49

كرات طولية صحيحة: 3 من 5 (60%)

صراعات هوائية صحيحة: 6 من 7 (86%)

صراعات أرضية صحيحة: 5 من 8 (63%)

استخلاص الكرة: 1 من 3 (33%)

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا المصري ميدو جابر
نرشح لكم
أحمد سامي: ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد.. والفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي قائمة الزمالك - عودة إمام عاشور وتواجد سامسون أمام سموحة.. وغياب نداي والثنائي الجديد كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وفاركو بظهور التنين.. الإسماعيلي يعلن عن قمصيه للموسم الجديد هدف قاتل في الثواني الأخيرة.. فاركو يواصل هوايته ويتعادل أمام البنك الأهلي
أخر الأخبار
أحمد سامي: ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد.. والفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة 4 دقيقة | الكرة المصرية
كانتي يغيب عن فرنسا في كأس العالم 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا 25 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد 30 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 54 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة 58 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يتفوق على مضر في افتتاح كأس العالم للأندية قبل مواجهة بنفيكا ساعة | كرة يد
قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك