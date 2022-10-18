سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 20:59

كتب : FilGoal

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

افتتح سيراميكا كليوباترا مبارياته في الدوري المصري الممتاز بتقيق الفوز على المصري بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى.

وسجل أهداف سيراميكا في المباراة الثلاثي المنضم للفريق في فترة الانتقالات الماضية وهم جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان وميدو جابر.

إيبوكا وريان انضما للفريق خلال فترة الانتقلات الماضية كما عاد ميدو جابر للفريق بعد فترة قضاها على سبيل الإعارة مع طلائع الجيش.

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وتصدر سيراميكا الدوري بشكل مؤقت بعد مباراته الأولى بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري الذي حقق الفوز على أسوان.

المباراة كانت هي الأولى للمصري تحت قيادة إيهاب جلال بعد أن تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا لحسام حسن الذي رحل بنهاية الموسم.

التشكيل

بدأ المصري المباراة بمحمود جاد في حراسة المرمى بينما شارك حسين السيد ومحمد دبش في خط الدفاع، بينما قاد جون إيبوكا أحمد ياسر ريان هجوم سيراميكا كليوباترا.

سيطر المصري على مجريات المباراة من بدايتها ولكن دون خلق فرص خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 11 تعرض حسن علي للإصابة في العضلة الضامة ليستبدله إيهاب جلال بفريد شوقي.

وتقدم ميدو جابر لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ 15 برأسية مستغلا ركة ركنية نفذها محمد شكري على القائم القريب.

وكاد إيتوجا أن يتعادل للمصري في الدقيقة الـ 25 بعد تمريرة رائعة من أحمد الشيخ ليسدد إيتوجا مباشرة ولكن كرته علت المرمى.

وفي الدقيقة الـ 30 أضاف إيتوجا الهدف الثاني لسيراميكا بتسديدة أرضية على يسار محمود جاد.

وسدد حسين السيد تسديدة قريبة من المرمى في الدقيقة الـ 39، وعاد بعد ثلاثة دقائق وكاد أن يسجل من ركلة حرة نفذها بشكل رائع لامست القائم وخرجت من المرمى.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاث لسيراميكا كليوباترا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعادت العارضة لتنقذ هدفا جديدا للمصري من تسديدة يسارية رائعة لكريم العراقي في الدقيقة الـ 67.

وأنقذ مدافعي المصري ومحمود جاد أكثر من فرصة هدف خلال الدقائق المتبقية من المباراة لتنتهي المباراة بثلاثية سيراميكا كليوباترا.

وسيلعب المصري مع بيراميدز في الجولة المقبلة على ملعب برج العرب، بينما سيلتقي سيراميكا كليوباترا مع الزمالك.

سيراميكا كليوباترا المصري الدوري المصري
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