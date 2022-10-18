كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي لمنافسة بنفيكا في كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل حسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الأهلي قد تفوق على مضر السعودي بنتيجة 36-30.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نصف النهائي بينما المركز الثاني يلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع وأخيرا صاحب المركز الثالث يلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الخميس 20 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 3:45 مساء.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس 3.

ويعلق على اللقاء خالد خيري.

وبجانب ذلك، ستذاع البطولة على فناتي الشارقة سبورت والسعودية الرياضية المفتوحة.

ويعود الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في عام 2015.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.