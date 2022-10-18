في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة

يغيب ثلاثي نادي الزمالك، إبراهيما نداي ومصطفى شلبي وعمرو السيسي عن مباراة الفريق أمام سموحة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة غدا الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي إبراهيما نداي يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده خوفا من تفاقم الإصابة.

فيما لم تكتمل جاهزية الثنائي المنضم حديثا لصفوف الفريق، مصطفى شلبي وعمرو السيسي.

نداي شارك مع الزمالك خلال 3 مباريات وسجل هدف في شباك فلامبو البوروندي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

فيما انضم مصطفى شلبي من صفوف إنبي وعمرو السيسي من صفوف طلائع الجيش خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمد أشرف روقا - زكريا الوردي - إمام عاشور - يوسف أوباما - سيد عبد الله - أحمد زيزو - محمود شيكابالا

الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف نبيه - سامسون أكينولا.

وكان الزمالك قد حصد لقب الدوري في آخر نسختين أقيمت.