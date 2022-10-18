كرة يد - الأهلي يتفوق على مضر في افتتاح كأس العالم للأندية قبل مواجهة بنفيكا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 20:28

كتب : محمد سمير

عبد الرحمن فيصل - كرة يد الأهلي

تفوق رجال الأهلي لكرة اليد، فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30 في افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية (سوبر جلوب) قبل مواجهة بنفيكا.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نصف النهائي بينما المركز الثاني يلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع وأخيرا صاحب المركز الثالث يلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية منافسات البطولة حتى يوم 23 من شهر أكتوبر الجاري.

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وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

وبدأ الأهلي اللقاء متأخرا في النتيجة حتى وصل الفارق إلى ثلاثة أهداف بنتيجة 6-3 بعد عشر دقائق.

وشهدت العشر دقائق الثانية صحوة من الأهلي حتى تعادل الفريق بنتيجة 11-11.

وتقدم الأهلي لأول مرة عن طريق عمر سامي أحد نجوم الفريق بنتيجة 15-14 عقب 24 دقيقة.

وحسم الأهلي الشوط الأول بنتيجة 18-17 في الثواني الأخيرة.

وشهد انطلاق الشوط الثاني صحوة أهلاوية في البداية حتى وصل الفارق إلى خمسة أهداف بنتيجة 25-20.

وتعرض أحمد عادل لاعب دائرة الأهلي إلى الطرد في الدقيقة 40 من المباراة بسبب التدخل على أمين بنور محترف مضر.

واستمر تقدم الأهلي المستمر حتى باتت النتيجة 30-24 قبل عشر دقائق من النهاية.

وشهدت الخمس دقائق الأخيرة تراجع الأهلي بعد الاطمئنان إلى الفوز ووصل النتيجة إلى 35-26، وحسم الأهلي النتيجة في النهاية 36-30.

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام بنفيكا في الرابعة إلا ربع عصر يوم الخميس في ختام مباريات دور المجموعات.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز من أجل حسم تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.

تقام مباريات نصف النهائي يوم السبت 22 أكتوبر وأيضا مباريات المراكز الترتيبية.

وتختتم منافسات كأس العالم للأندية يوم الأحد 23 من شهر أكتوبر الجاري.

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