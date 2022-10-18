قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي

ضم تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز صفقات فريقه الجديدة لمواجهة إنبي في الدوري.

ويلعب بيراميدز ضد إنبي في الجولة الأولى للدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.

وظهر في قائمة بيراميدز كل من محمد الشيبي وكريم حافظ ومصطفى فتحي ومحمود عبد العاطي "دونجا".

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

المرمى: شريف إكرامي – أحمد الشناوي – يوسف نادر

الدفاع: علي جبر – أسامة جلال – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ

الوسط: إبراهيم توريه – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمود دونجا – محمد صادق – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – عبد الله مجدي – إبراهيم عادل – محمود صابر

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – فخري لاكاي