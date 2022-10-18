بعد حصوله على خامس أفضل لاعب في العالم.. فيتوريا يهنئ صلاح
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
وجه روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة إلى محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي بعد حصوله على المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم.
وحصل محمد صلاح على المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.
وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "مبروك لمحمد صلاح، يجب أن تكون أفضل".
وفاز كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية.
وجاء ساديو ماني نجم السنغال وبايرن ميونيخ في المركز الثاني، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا في المركز الثالث.
وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا في المركز الرابع.
نرشح لكم
تذكرتي: الأندية واتحاد الكرة والرابطة يحددون أسعار تذاكر الدوري المصري منتخب مصر للناشئين - وهبة يختار 32 لاعبا لمعسكر الإعداد لتصفيات أمم إفريقيا مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاضل بين عرضين لمواجهة ودية قبل مباراة بلجيكا بمشاركة السداسي المحترف.. منتخب مصر للسيدات ينتصر على الأردن وديا الإعلان عن موعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني في تصفيات إفريقيا سيد معوض: "كوبري" جاتوزو كلفني الإصابة شهرين ونصف السادسة إفريقيا والرابعة عربيا.. مصر تتقدم مركزا في تصنيف فيفا بركات يجتمع بجهاز المنتخب الأولمبي لمناقشة ترتيبات المعسكر المقبل