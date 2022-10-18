بعد حصوله على خامس أفضل لاعب في العالم.. فيتوريا يهنئ صلاح

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

روي فيتوريا مع محمد صلاح - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

وجه روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التهنئة إلى محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي بعد حصوله على المركز الخامس في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم.

وحصل محمد صلاح على المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكتب فيتوريا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "مبروك لمحمد صلاح، يجب أن تكون أفضل".

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وفاز كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني بجائزة الكرة الذهبية.

وجاء ساديو ماني نجم السنغال وبايرن ميونيخ في المركز الثاني، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ومنتخب بولندا في المركز الثالث.

وكيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا في المركز الرابع.

محمد صلاح ليفربول فيتوريا الكرة الذهبية
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