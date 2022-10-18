كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وفاركو

فاز كريم بامبو بجائزة أفضل لاعب في مباراة البنك الأهلي وفاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت.

وسجل كريم بامبو هدف البنك الأهلي في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد خطأ من محمد شيكا حارس فاركو.

وعدل أحمد مودي النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة اعتماد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري.

على أن يتم تخصيص الجائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.

وكشفت شركة بريزنتيشن سبورت عن حصول أموتو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك عبر خبر مرسل للصحفيين عقب المواجهة.

نستعرض معا أرقام كريم بامبو في المباراة

دقائق اللعب: 81 .

التسديدات: 4

التمريرات الصحيحة: 14 من أصل 20 بدقة تمرير70%

صناعة الفرص: 1

لمس الكرة: 28

الوقوع في التسلل: 1