بظهور التنين.. الإسماعيلي يعلن عن قمصيه للموسم الجديد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 19:11

كتب : بسام أبو بكر

قميص الإسماعيلي الجديد

أعلن الإسماعيلي على قميص فريق كرة القدم الذي سيخوض به مباريات الدوري المصري للموسم الجديد.

واختار الإسماعيلي 3 ألوان للقميص الجديد، على أن يكون الطاقم الأساسي باللون الأصفر المعتاد.

واللونين الأزرق والأبيض للزي البديل الخاص بالإسماعيلي.

أخبار متعلقة:
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو

وظهر على قميص الإسماعيلي الأساسي ذو اللون الأصفر والبديل الأبيض، شعار التنين ليزين قميص الدراويش.

ويلعب الإسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري أمام الأهلي، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

May be an image of 2 people and text that says 'GK KIT 2022-2023 2022 VID an ag OFFICIALISMAILYSC ISMAILYOFFICIAL WWW.ISMAILYCLUB.ORG'May be an image of 1 person and textMay be an image of 2 people and text

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد سامي: ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد.. والفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي قائمة الزمالك - عودة إمام عاشور وتواجد سامسون أمام سموحة.. وغياب نداي والثنائي الجديد كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وفاركو هدف قاتل في الثواني الأخيرة.. فاركو يواصل هوايته ويتعادل أمام البنك الأهلي
أخر الأخبار
أحمد سامي: ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد.. والفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة 3 دقيقة | الكرة المصرية
كانتي يغيب عن فرنسا في كأس العالم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا 24 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 53 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة 57 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يتفوق على مضر في افتتاح كأس العالم للأندية قبل مواجهة بنفيكا ساعة | كرة يد
قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك