بظهور التنين.. الإسماعيلي يعلن عن قمصيه للموسم الجديد

أعلن الإسماعيلي على قميص فريق كرة القدم الذي سيخوض به مباريات الدوري المصري للموسم الجديد.

واختار الإسماعيلي 3 ألوان للقميص الجديد، على أن يكون الطاقم الأساسي باللون الأصفر المعتاد.

واللونين الأزرق والأبيض للزي البديل الخاص بالإسماعيلي.

وظهر على قميص الإسماعيلي الأساسي ذو اللون الأصفر والبديل الأبيض، شعار التنين ليزين قميص الدراويش.

ويلعب الإسماعيلي غدا الأربعاء في الجولة الأولى من الدوري أمام الأهلي، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.