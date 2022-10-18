هدف قاتل في الثواني الأخيرة.. فاركو يواصل هوايته ويتعادل أمام البنك الأهلي

واصل فاركو هوايته بالتعادل، ونجح في خطف نقطة أمام البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وسجل البنك الأهلي هدفه عن طريق كريم بامبو في الشوط الأول، بينما خطف فاركو التعادل بهدف أحمد مودي من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وتقاسم الفريقان نقاط المباراة في أولى الجولات.

الرقم مستمر

حافظ فاركو على سجله بدون هزيمة أمام البنك الأهلي بعد التعادل بهدف لكل منهما ضمن الجولة الافتتاحية في مسابقة الدوري.

البنك الأهلي كان قد واجه فاركو مرتين سابقا في الدوري الموسم الماضي ولم ينجح في تحقيق أي فوز.

وكان لقاء الدور الأول الموسم الماضي قد انتهى بفوز فاركو بهدف دون مقابل.

بينما لقاء الدور الثاني انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ربع ساعة سريعة

بدأ اللقاء سريعا من جانب أصحاب الأرض بحثا عن هدف التقدم.

وباغت البنك الأهلي دفاعات فاركو بتسديدة قوية لكريم بامبو في الدقيقة السادسة ولكن تألق محمد شيكا حارس مرمى فاركو وأنقذ مرماه.

وردت الكرة إلى بامبو مجددا وسدد من خارج منطقة الجزاء ولكن ارتطمت في العارضة.

وترجم بامبو سيطرة البنك الأهلي بهدف أول في الدقيقة 17 بعد استغلال خطأ فادح من شيكا حارس مرمى فاركو.

وفشل شيكا في استلام الكرة بشكل صحيح من زميله لينجح بامبو في استخلاص الكرة والتسجيل في الشباك الخالية.

هدوء تام

هدأ اللقاء بشكل كبير بعد هدف كريم بامبو مع تراجع نسبي للبنك الأهلي وسيطرة دون خطورة من فاركو.

وسدد أحمد شريف مهاجم فاركو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 35 ولكن كانت سهلة في يد محمد أبو جبل.

ونجح البنك الأهلي في تسجيل هدف جديد في الدقيقة 42 من ركلة ركنية، استغل محمود حمادة ارتداد الكرة من رامي صبري وسددها ارتطمت بأوب جبل ثم وصلت إلى أحمد شريف الذي سددها داخل الشباك الخالية ولكن ألغى الحكم الهدف.

وألغى الحكم الهدف بداعي التسلل وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من وجود التسلل.

الشوط الثاني

حاول فاركو معادلة النتيجة سريعا مع تراجع نسبي لفريق البنك الأهلي.

وأنقذ أبو جبل مرماه في الدقيقة 48 بعد خطأ في استلام الكرة التي سقطت من يده ومرت بين قدميه ولكن استعادها سريعا.

ونجح كريم بامبو في تسجيل ثاني أهدافه في الدقيقة 62 بعد تمريرة من ناصر منسي ولكن ألغى حكم اللقاء الهدف بداعي التسلل.

ودخل أبو جبل في مشادة مع رامي صبري لاعب فاركو بسبب كرة مشتركة في الدقيقة 72 وتحصل بسببها أبو جبل على بطاقة صفراء.

ثواني أخيرة مثيرة

ورغم أن المباراة كانت تتجه إلى فوز البنك الأهلي، حصل فاركو على ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة من محمد أبو جبل.

ونجح أحمد مودي في تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 96 على يمين أبو جبل.

وخطف فاركو التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء كأول تعادل في المسابقة هذا الموسم.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على سموحة في الجولة الثانية من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يستضيف فاركو فريق حرس الحدود يوم الأربعاء.