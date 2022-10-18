انتهت في الدوري - المصري (0)-(3) سيراميكا كليوباترا.. فوز أول كبير

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:41

كتب : FilGoal

هدف ميدو جابر - المصري × سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة المصري وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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نهاية المباراة

ق67. تسديدة رائعة من كريم العراقي بقدمه اليسرى ولكن العارضة ترد الكرة وتمنع الهدف.

ق58. جوووول ثالث لسيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. ضربة حرة رائعة من حسين السيد تمر بجوار المرمى.

ق39. تسديدة من حسين السيد تمر بجوار المرمى بقليل.

ق30. جووول الثاني لسيراميكا عن طريق جون إيبوكا بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق24. تمريرة رائعة من أحمد الشيخ من فوق الدفاع لفرانك إيتوجا الذي سدد الكرة فوق المرمى من لمسة واحدة.

ق15. جوووول أول لسيراميكا كليوباترا عن طريق ميدو جابر برأسية مستغلا ركنية نفذها محمد شكري على القائم القريب.

ق11. تبديل أول للمصري بخروج حسن علي للإصابة ودخول فريد شوقي

بداية المباراة

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء

المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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