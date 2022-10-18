التشكيل - جاد ومروان يظهران لأول مرة مع المصري.. وريان وإيبوكا يقودان هجوم سيراميكا

أعلن إيهاب جلال مدرب المصري وأحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما الذي سيخوض المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري مع سيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري مشاركة مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم في مركز الهجوم، كما يظهر أيضا محمود جاد لأول مرة.

وجاء تشكيل المصري كالآتي

الحارس: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - إسلام أبو سليمة - حسين السيد

الوسط: حسن علي - إيزي إيميكا

الهجوم: أحمد الشيخ - فرانك إيتوجا - عبد الرحيم دغموم

أمامهم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عصام ثروت - محمد عنتر - عمرو موسى - فريد شوقي - عمرو السعداوي - إلياس الجلاسي - محمد عبد اللطيف "جريندو" - عمرو مرعي - عماد الدين بو بكر.

ويقود أحمد ياسر ريان وإيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا الذي سيبدأ المباراة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي

الحارس: محمد بسام

الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد متولي "كناريا"

الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: رجب خالد شعبان - محمد ناصف - محمود عبد الحفيظ محمد - عامر عامر - محمد عادل - سيف تقا - صلاح محسن - عمرو محمود - صامويل أمادي