التشكيل - جاد ومروان يظهران لأول مرة مع المصري.. وريان وإيبوكا يقودان هجوم سيراميكا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

حسن علي - المصري - الإسماعيلي - الصور من حساب المصري

أعلن إيهاب جلال مدرب المصري وأحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقيهما الذي سيخوض المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب المصري مع سيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل المصري مشاركة مروان حمدي وعبد الرحيم دغموم في مركز الهجوم، كما يظهر أيضا محمود جاد لأول مرة.

أخبار متعلقة:
كالتشيو ميركاتو: خطوة جديدة تقرب من ميلان من حكيم زياش أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد انتهت كأس العالم كرة يد - الأهلي (36)-(30) مضر.. فوز الأحمر تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين

وجاء تشكيل المصري كالآتي

الحارس: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي - محمد دبش - إسلام أبو سليمة - حسين السيد

الوسط: حسن علي - إيزي إيميكا

الهجوم: أحمد الشيخ - فرانك إيتوجا - عبد الرحيم دغموم

أمامهم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: عصام ثروت - محمد عنتر - عمرو موسى - فريد شوقي - عمرو السعداوي - إلياس الجلاسي - محمد عبد اللطيف "جريندو" - عمرو مرعي - عماد الدين بو بكر.

ويقود أحمد ياسر ريان وإيبوكا هجوم سيراميكا كليوباترا الذي سيبدأ المباراة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي

الحارس: محمد بسام

الدفاع: أحمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني - محمد شكري

الوسط: محمد توني - محمد إبراهيم - محمد متولي "كناريا"

الهجوم: ميدو جابر - أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: رجب خالد شعبان - محمد ناصف - محمود عبد الحفيظ محمد - عامر عامر - محمد عادل - سيف تقا - صلاح محسن - عمرو محمود - صامويل أمادي

المصري سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
أحمد سامي: ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد.. والفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي قائمة الزمالك - عودة إمام عاشور وتواجد سامسون أمام سموحة.. وغياب نداي والثنائي الجديد كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وفاركو بظهور التنين.. الإسماعيلي يعلن عن قمصيه للموسم الجديد
أخر الأخبار
أحمد سامي: ثبتنا طريقة لعب منذ فترة الإعداد.. والفوز بثلاثية لن يتحقق في كل مباراة 3 دقيقة | الكرة المصرية
كانتي يغيب عن فرنسا في كأس العالم 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميدو جابر رجل مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا 24 دقيقة | الكرة المصرية
سيراميكا يبدأ الدوري بثلاثية في المصري من توقيع الوافدين الجدد 29 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد بنفيكا في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 53 دقيقة | كرة يد
في الجول يكشف سبب غياب نداي وشلبي والسيسي عن مباراة الزمالك وسموحة 57 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يتفوق على مضر في افتتاح كأس العالم للأندية قبل مواجهة بنفيكا ساعة | كرة يد
قائمة بيراميدز - انضمام الرباعي الجديد لمواجهة إنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك