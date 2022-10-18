كالتشيو ميركاتو: خطوة جديدة تقرب من ميلان من حكيم زياش

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:27

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي - ليل

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش من الانضمام لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب زياش في خوض تجربة جديدة بسبب غيابه عن المشاركة المنتظمة في مباريات تشيلسي.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن سيباستيان ليدور أحد ممثلي حكيم زياش نجم تشيلسي التقى بمسؤولي ميلان اليوم الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الدولي المغربي هو هدف ميلان منذ فترة طويلة حيث فكر الروسونيري في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن على الرغم من انشغال ميلان بمحاولة تمديد عقد رافائيل لياو إلا أنه يضع زياش ضمن أولوياته.

وكشف التقرير عن أن ميلان ناقش مع ليدور السبل الممكنة لنقل حكيم زياش من تشيلسي إلى الروسونيري في ظل موافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ولعب زياش خلال الموسم الجاري في 5 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

حكيم زياش ميلان تشيلسي
نرشح لكم
مؤتمر بوتر- عن ماونت وعودة كيبا ونقطة قوة برينتفورد ناجلسمان: موسيالا وبيلينجهام قدما موسما أفضل من جافي تقرير: الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لـ مانشستر يونايتد ويمنحه مهلة للرد نوير يغيب عن لقاء أوجسبورج.. وشكوك حول مولر ومزراوي زيدان: بنزيمة بالنسبة لي أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الفرنسية مشاكل ناينجولان مع التدخين لا تتوقف.. أنتويرب يقرر إيقاف النجم البلجيكي رئيس ريال مدريد يوضح موقف ناديه من هالاند ميلان يهيمن على جوائز رابطة اللاعبين الإيطالية
أخر الأخبار
مؤتمر بوتر- عن ماونت وعودة كيبا ونقطة قوة برينتفورد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد حصوله على خامس أفضل لاعب في العالم.. فيتوريا يهنئ صلاح 24 دقيقة | منتخب مصر
كريم بامبو رجل مباراة البنك الأهلي وفاركو 33 دقيقة | الكرة المصرية
بظهور التنين.. الإسماعيلي يعلن عن قمصيه للموسم الجديد 36 دقيقة | الكرة المصرية
هدف قاتل في الثواني الأخيرة.. فاركو يواصل هوايته ويتعادل أمام البنك الأهلي 36 دقيقة | الكرة المصرية
شقيقة رونالدو تهاجم تين هاج 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناجلسمان: موسيالا وبيلينجهام قدما موسما أفضل من جافي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد الإنجليزي يتهم كلوب بالسلوك غير اللائق أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك