كالتشيو ميركاتو: خطوة جديدة تقرب من ميلان من حكيم زياش

اقترب الدولي المغربي حكيم زياش من الانضمام لصفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب زياش في خوض تجربة جديدة بسبب غيابه عن المشاركة المنتظمة في مباريات تشيلسي.

وأوضح موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن سيباستيان ليدور أحد ممثلي حكيم زياش نجم تشيلسي التقى بمسؤولي ميلان اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الدولي المغربي هو هدف ميلان منذ فترة طويلة حيث فكر الروسونيري في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن على الرغم من انشغال ميلان بمحاولة تمديد عقد رافائيل لياو إلا أنه يضع زياش ضمن أولوياته.

وكشف التقرير عن أن ميلان ناقش مع ليدور السبل الممكنة لنقل حكيم زياش من تشيلسي إلى الروسونيري في ظل موافقة اللاعب على الانتقال إلى الدوري الإيطالي.

ولعب زياش خلال الموسم الجاري في 5 مباريات فقط ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.