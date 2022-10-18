انتهت كأس العالم كرة يد - الأهلي (36)-(30) مضر.. فوز الأحمر
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:18
كتب : FilGoal
يفتتح الأهلي المصري مشواره في منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد بمواجهة مضر السعودي.
ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في بطولة سوبر جلوب والتي تضم بجواره مضر وبنفيكا البرتغالي.
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نهاية المباراة
تراجع أحمر في النهاية 36-30
ق55 تفوق أحمر تام والنتيجة 35-26
ق50 تقدم الأهلي مستمر 30-24 بهدف فوكس
ق45 تقليص الفارق والنتيجة 28-23 للأهلي
ق40 طرد لأحمد عادل لاعب الأهلي بعد تدخل على أمين بنور والنتيجة 27-20 للأهلي
ق38 فارق 5 أهداف للأهلي 25-20
ق33 كاستيلو يسجل للأهلي والتقدم 22-18
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 تقدم الأهلي مستمر 18-17
ق28 مضر يقلص الفارق ودقيقتين للمرة الثانية لإبراهيم المصري (17-16)
ق24 عمر سامي يهدي الأهلي أول تقدم 15-14
ق23 التعادل مستمر 14-14
ق18 التعااااااادل لأول مرة والنتيجة 11-11
ق10 التقدم لا يزال لمضر والنتيجة 6-3
ق5 تقدم مضر بنتيجة 4-2
انطلاق المباراة