انتهت كأس العالم كرة يد - الأهلي (36)-(30) مضر.. فوز الأحمر

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

إسلام حسن - الأهلي أمام مضر - كأس العالم للأندية

يفتتح الأهلي المصري مشواره في منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد بمواجهة مضر السعودي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية في بطولة سوبر جلوب والتي تضم بجواره مضر وبنفيكا البرتغالي.

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نهاية المباراة

تراجع أحمر في النهاية 36-30

ق55 تفوق أحمر تام والنتيجة 35-26

ق50 تقدم الأهلي مستمر 30-24 بهدف فوكس

ق45 تقليص الفارق والنتيجة 28-23 للأهلي

ق40 طرد لأحمد عادل لاعب الأهلي بعد تدخل على أمين بنور والنتيجة 27-20 للأهلي

ق38 فارق 5 أهداف للأهلي 25-20

ق33 كاستيلو يسجل للأهلي والتقدم 22-18

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 تقدم الأهلي مستمر 18-17

ق28 مضر يقلص الفارق ودقيقتين للمرة الثانية لإبراهيم المصري (17-16)

ق24 عمر سامي يهدي الأهلي أول تقدم 15-14

ق23 التعادل مستمر 14-14

ق18 التعااااااادل لأول مرة والنتيجة 11-11

ق10 التقدم لا يزال لمضر والنتيجة 6-3

ق5 تقدم مضر بنتيجة 4-2

انطلاق المباراة

كرة يد سوبر جلوب الأهلي كأس العالم للأندية
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