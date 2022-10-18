أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد

حصل أوستن أموتو مهاجم الاتحاد السكندري على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أسوان.

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة اعتماد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري.

على أن يتم تخصيص الجائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.

وكشفت شركة بريزنتيشن سبورت عن حصول أموتو على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وذلك عبر خبر مرسل للصحفيين عقب المواجهة.

وسجل أوستن أموتو هدف فوز الاتحاد على أسوان في افتتاح الدوري.

وانتقل المهاجم النيجيري إلى الاتحاد السكندري بداية الموسم قادما من المصري.

وسدد أموتو على مرمى أسوان 3 تسديدات منهم تسديدتين بين إطار المرمى.

ولمس أموتو الكرة 31 مرة خلال المباراة، ومرر 21 تمريرة منها 11 بشكل صحيح.

وأكمل أموتو مراوغات ناجحة مرتين خلال المباراة، وحصل على 3 مخالفات لصالحه. واستعاد الكرة مرتين.

ونجح أموتو في استخلاص الكرة من التدخلات الأرضية 5 مرات، وفاز بتدخلات هوائية 4 مرات من أصل 5 محاولات.