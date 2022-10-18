ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

ربيع ياسين - أسوان

أعرب ربيع ياسين المدير الفني لفريق أسوان عن حزنه من الخسارة أمام الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

وخطف أوستن أموتو نقاط المباراة لفريق الاتحاد في الدقيقة 86، ليفوز الفريق السكندري بهدف دون مقابل.

وقال ربيع ياسين في المؤتمر الصحفي: "قدّم أسوان مستوى جيد اليوم أمام الاتحاد، والنتيجة لم تكن عادلة بالنسبة لنا، على الأقل كنا نستحق التعادل".

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وأضاف "لم نقصر في مباراة اليوم والجميع اجتهد ولكن في النهاية هي كرة القدم ولا بد من وجود فائز".

وتابع ياسين "الجميع في حاجة إلى الوقت الكافي من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة".

وشدد المدير الفني لأسوان "مواجهة اليوم في بداية الموسم وسيناريو الفرصة الواحدة منح الاتحاد الفوز بعدما نجح في استغلال خطأ مدافعنا".

وواصل "نحن فريق في مرحلة بناء، والتعادل كان النتيجة العادلة والهزيمة في كرة القدم دائما صعبة، نحتاج إلى مزيد من الانسجام والصبر ونعمل منذ يوم 20 يوليو الماضي".

وبالحديث عن المحترفين قال ربيع ياسين: "وجود إيفونا في الملعب مهم فنيا وتكتيكيا، ولا يزال كاموني في مرحلة التجهيز".

وشدد "المشوار طويل وصعب، نحن فريق صاعد وعانينا بعض الوقت من تقصير عمل الأجنحة والظهيرين".

واختتم ربيع ياسين تصريحاته "أشكر جماهير أسوان على الدعم وسنبدأ الاستعداد للأهلي بداية من الغد وأثق في فريقي وقدراته".

ويحل أسوان ضيفا على الأهلي في الجولة الثانية من الدوري والمقرر إقامتها في السابعة مساء يوم الأحد.

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