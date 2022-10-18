فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 18:02

كتب : هاني العوضي

روي فيتوريا

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على حضور مباراة البنك الأهلي وفاركو.

ويلعب البنك الأهلي ضد فاركو على ملعب بترو سبورت ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم البنك الأهلي بهدف سجله كريم بامبو بعد خطا من محمد سعيد "شيكا" حارس مرمى فاركو.

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ووصل فيتوريا إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء إجازته التي قضاها في بلاده.

وانطلقت اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري عن الموسم الجديد 2022-2023.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على أسوان بهدف دون رد سجلها أوستن أموتو في أولى مباريات المسابقة.

ويلعب المصري ضد سيراميكا كليوباترا في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى بمسابقة الدوري.

فاركو فاركو - البنك الأهلي
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