تقرير: الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لـ مانشستر يونايتد ويمنحه مهلة للرد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 17:48

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد ونيوكاسل

يواجه مانشستر يونايتد اتهاما من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن مانشستر يونايتد متهم من قبل اتحاد كرة القدم بالفشل في السيطرة على اللاعبين خلال مباراة الفريق أمام نيوكاسل.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد متهم بانتهاك لوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وفقا للفقرة الأولى بالمادة 20 من لوائح الاتحاد.

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وتعرض كريج باوسون حكم مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، لاعتراض شديد من جانب لاعبي مانشستر يونايتد وتحديدا كريستيانو رونالدو بعد إلغاءه هدفا سجله النجم البرتغالي.

ونال رونالدو البطاقة الصفراء بعد قرار باوسون بإلغاء الهدف، إذ اعتبر الحكم أن فابيان شار لاعب نيوكاسل لم يقصد تنفيذ الركلة الثابتة وتمرير الكرة إلى نيك بوب حارس مرمى فريقه قبل أن ينقض عليها ونالدو ويسكنها الشباك.

وفرض نيوكاسل نتيجة التعادل السلبي بدون أهداف على مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافود ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 16 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب فيما يأتي نيوكاسل سادسا بـ15 نقطة.

مانشستر يونايتد رونالدو
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