كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا

فاز كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتوج نجم ريال مدريد بالجائزة لأول مرة في مسيرته الكروية.

FilGoal.com يقدم لكم مجموعة من الأسئلة الخاصة بكريم بنزينة، فهل تعرف مهاجم ريال مدريد جيدا لتجاوب على هذه الأسئلة؟.