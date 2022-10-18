كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 17:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة في حفل الكرة الذهبية

فاز كريم بنزيمة نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتوج نجم ريال مدريد بالجائزة لأول مرة في مسيرته الكروية.

FilGoal.com يقدم لكم مجموعة من الأسئلة الخاصة بكريم بنزينة، فهل تعرف مهاجم ريال مدريد جيدا لتجاوب على هذه الأسئلة؟.

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كريم بنزيمة
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