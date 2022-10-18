رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة اعتماد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري.

وانطلق الدوري المصري لموسم 2022-2023 بمواجهة الاتحاد السكندري ضد أسوان، وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله أوستن أموتو.

وتقرر أن يتم تخصيص جائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.

ويقام في اليوم الأول للدوري 3 مواجهات الأولى بين أسوان والاتحاد، والثانية بين البنك الأهلي وفاركو، والثالثة بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية عن رجل كل مباراة عقب نهاية جميع مواجهات اليوم الأول من الدوري المصري.