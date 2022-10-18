رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 17:26

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع المسابقات تحت إشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة اعتماد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري.

وانطلق الدوري المصري لموسم 2022-2023 بمواجهة الاتحاد السكندري ضد أسوان، وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد سجله أوستن أموتو.

وتقرر أن يتم تخصيص جائزة من قبل شركة بريزنتيشن سبورت لأفضل لاعب عقب كل مباراة بالدوري الممتاز.

أخبار متعلقة:
رأسية أموتو تؤمّن فوز الاتحاد على أسوان في افتتاح الدوري المصري 3 أيام مشتركة.. مواعيد مباريات كأس الرابطة وقت كأس العالم في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي

ويقام في اليوم الأول للدوري 3 مواجهات الأولى بين أسوان والاتحاد، والثانية بين البنك الأهلي وفاركو، والثالثة بين المصري وسيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية عن رجل كل مباراة عقب نهاية جميع مواجهات اليوم الأول من الدوري المصري.

الدوري المصري رابطة الأندية فانتازي
نرشح لكم
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا رأسية أموتو تؤمّن فوز الاتحاد على أسوان في افتتاح الدوري المصري مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(0) فاركو.. هدف غير محتسب 3 أيام مشتركة.. مواعيد مباريات كأس الرابطة وقت كأس العالم في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي ضد مضر 8 دقيقة | كرة يد
أوستن أموتو أفضل لاعب في مباراة أسوان والاتحاد 10 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج يعلق على رد فعل رونالدو بعد استبداله.. وحالة اللاعبين المصابين 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ربيع ياسين: الخسارة أمام الاتحاد لم تكن نتيجة عادلة.. وأسوان يبدأ الاستعداد لـ الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
فيتوريا يحضر مواجهة البنك الأهلي وفاركو 24 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لـ مانشستر يونايتد ويمنحه مهلة للرد 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
كويز في الجول - هل تعرف كريم بنزيمة جيدا 55 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعتمد جائزة أفضل لاعب لكل مباراة في الدوري المصري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك