النني يحصل على رخصة التدريب B من الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 17:21
كتب : FilGoal
حصل محمد النني لاعب أرسنال على رخصة التدريب B من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
محمد النني
النادي : أرسنال
ونشر النني ستوري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستاجرام ليؤكد حصوله على الرخصة.
وبدأ سعيه نحو الحصول على الرخصة A في وقت قريب.
وشارك النني في مباراة وحيدة خلال الموسم الجاري كانت ضد فولام قبل أن يعلن أرسنال غياب اللاعب لفترة طويلة.
وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.
ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.
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