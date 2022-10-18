رأسية أموتو تؤمّن فوز الاتحاد على أسوان في افتتاح الدوري المصري

خطف الاتحاد فوزا مثيرا في الدقائق الأخيرة على حساب أسوان في افتتاح الجولة الأولى من الدوري المصري بالفوز 1-0 على استاد أسوان.

سجل هدف اللقاء الوحيد: أوستن أموتو.

وأصبح أموتو ثاني لاعب محترف يفتتح أهداف الموسم من الدوري المصري للموسم الثاني تواليا بعد موسى دياورارا لاعب البنك الأهلي الموسم الماضي.

الفوز حسم أول 3 نقاط للاتحاد السكندري في الموسم.

فيما أصبح أسوان أول فريق يخسر على ملعبه.





























التشكيل

قاد الجابوني ماليك إيفونا تشكيل أسوان في مواجهة الاتحاد الذي قاده أوستن أموتو، بالمباراة الافتتاحية من الدوري المصري 2022-2023.

وظهر محمد حمدي زكي وعلي فتحي وإسلام صلاح وعمرو حسام صفقات زهرة الجنوب الجديدة في التشكيل الأساسي تحت قيادة ربيع ياسين.

بينما تواجد المهدي سليمان ومحمود علاء وخالد صبحي وأموتو ضمن الصفقات الجديدة في تشكيل زعيم الثغر بقيادة زوران مانولوفيتش.

وصف المباراة

بدأت المباراة بحذر شديد بين لاعبي الفريقين وانحسار اللعب في وسط الميدان.

وتيرة المباراة ازدادت سخونة ببطء، فتحصل أحمد عادل جناح الاتحاد على أول بطاقة صفراء في الموسم بسبب الاعتراض على قرار الحكم محمد معروف في الدقيقة 23.

بعد 6 دقائق تحصل محمد حمدي زكي مهاجم أسوان على بطاقة صفراء جديدة في اللقاء.

في الدقيقة 38 جاء أول تهديد، ضربة مزدوجة من إسلام صلاح مدافع أسوان صوب مرمى زعيم الثغر مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني، أشرك ربيع ياسين محمد ناجي جدو هداف الفريق في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي عوضا عن محمد حمدي زكي.

وتألق عمرو حسام حارس زهرة الجنوب بالتصدي لانفراد أوستن أموتو في الدقيقة 58.

مع مرور ساعة من بداية اللقاء، سدد لاعب أسوان كرة مباغتة من بعد منتصف الملعب أبعدها المهدي سليمان بأطراف أصابعه لركنية.

في الدقيقة 82 أهدر إيفونا فرصة هدفا محققا بتسديدة شابها الرعونة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 85 أنهى أوستن أموتو الصيام التهديفي برأسية ارتدت من القائم الأيسر تابعها مرة أخرى برأسه سكنت الشباك.

وتألق مهدي سليمان في الزود عن مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع لتنتهي المباراة بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد.