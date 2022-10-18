في الـ44 من عمره.. ناكامورا يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن النجم الياباني شونسوكي ناكامورا اعتزاله كرة القدم في عمر الـ44 عاما.

واعتزل ناكامورا بقميص فريق يوكوهاما الذي يلعب في صفوفه منذ 2019.

وأفاد النادي في بيان يوم الثلاثاء بأن ناكامورا سيعتزل بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة دامت 26 عاما مع كرة القدم.

لاعب سيلتك الأسكتلندي السابق بدأ مسيرته عام 1997، وساهم سابقا في حصد لقب الدوري الأسكتلندي 3 مرات متتالية خلال 4 مواسم له مع الفريق.

ويعد ناكامورا من أفضل اللاعبين الآسيويين تنفيذا للركلات الثابتة، كما حصد جائزة أفضل لاعب في أسكتلندا عام 2007.

ولعب بعدها لإسبانيول الإسباني ثم انضم ليوكوهاما مارينوس لمدة 6 مواسم، ثم جويبلو إيواتا لموسمين.

وارتدى ناكامورا قميص منتخب اليابان في 98 مباراة دولية بين عام 2000 و2010.

وسجل النجم الياباني 24 هدفا لمنتخب الساموراي.

وتوج مع منتخب بلاده بكأس أمم آسيا في 2000 و2004.

video:1