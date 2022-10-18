3 أيام مشتركة.. مواعيد مباريات كأس الرابطة وقت كأس العالم

يتزامن ثمن نهائي كأس الرابطة المصرية مع أحداث كأس العالم المقام في قطر من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر العام الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد ثلاثة أدوار من نسخة كأس الرابطة لموسم 2022-2023.

ويقام الدور التمهيدي من كأس الرابطة يوم السبت 19 نوفمبر المقبل.

فيما يُلعب دور الـ16 خلال أيام 25 و26 و27 نوفمبر.

أما ربع النهائي خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس.

وتأتي مباريات كأس العالم في تلك الفترة كالآتي:

مباريات 25 نوفمبر

ويلز x إيران - 12 ظهرا

قطر x السنغال - 3 مساء

هولندا x إكوادور - 6 مساء

إنجلترا x والولايات المتحدة الأمريكية - 9 مساء

مباريات 26 نوفمبر

تونس x أستراليا - 12 ظهرا

بولندا x السعودية - 3 مساء

فرنسا x الدنمارك - 6 مساء

الأرجنتين x المكسيك - 9 مساء

يذكر أن فيوتشر فاز بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة على حساب غزل المحلة.

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