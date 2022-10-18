في الجول يكشف أسباب استبعاد خماسي الأهلي من قائمة مباراة الإسماعيلي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 16:30

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

غاب الخماسي بيرسي تاو ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا عن قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء 19 أكتوبر على استاد برج العرب.

ويكشف في الجول أسباب استبعاد الخماسي

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-بيرسي تاو

يغيب اللاعب الجنوب إفريقي عن القائمة لحاجته لمزيد من الجاهزية.

وعاد تاو لتدريبات الأهلي يوم الأحد 16 أكتوبر للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.

-رامي ربيعة

غاب مدافع الأهلي عن مباراتي الاتحاد المنستيري في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

غياب اللاعب وعدم تواجده في أول مباراتين للمدرب السويسري، جعل ترتيبه يتراجع في مدافعي الأهلي حيث يملك الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود متولي وأيمن أشرف أفضلية عليه.

-ياسر إبراهيم

يغيب ياسر إبراهيم عن قائمة الأهلي لأسباب فنية، مع غيابه عن قائمة مباراة الإياب أمام الاتحاد المنستيري والاكتفاء بالتواجد على مقاعد البدلاء في الذهاب.

-محمد مغربي

يغيب مغربي أيضا لأسباب فنية، مع عودته من الاحتراف وتواجده مع الأهلي في وقت متأخر بعد بدء فترة الإعداد.

-أحمد نبيل كوكا

غياب كوكا لأسباب فنية، مع أفضلية الثلاثي حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019-2020.

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