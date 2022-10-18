التشكيل - أبو جبل يحرس مرمى البنك الأهلي.. وثلاثي دفاع فاركو أساسي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 16:22

كتب : FilGoal

محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي

يحرس محمد أبو جبل مرمى البنك الأهلي في الظهور الأول له مع الفريق، أمام فاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري.

بينما يقود أحمد شريف هجوم فاركو في مواجهة الفريقين.

ويتواجد محمود الجزار وأحمد توفيق الثنائي الجديد في تشكيل البنك الأهلي الأساسي.

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ويبدأ ثلاثي دفاع فاركو كما هو من الموسم الماضي والمكون من رامي صبري وعبد الله بكري وأحمد عبد العزيز "مودي".

ومن المقرر أن يحضر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر اللقاء.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عاصم صلاح - محمود الجزار – أحمد ياسين – إسحاقو يعقوبو

الوسط: محمود سيد – أحمد سعيد – أحمد توفيق

الهجوم: كريم بامبو – ناصر منسي – محمد هلال.

وعلى مقاعد البدلاء: محمود الزنفلي - محمود قاعود – رازق سيسيه – أمير مدحت – إسلام جابر- موسى دياوارا – أسامة إبراهيم – حمدي علاء – أسامة فيصل.

وجاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: رامي صبري – أحمد عبد العزيز "مودي" – عبد الله بكري

الوسط: عزمي غومة – أحمد البحراوي – محمود حمادة – كينجسلي سوكاري - أحمد الصغيري

الهجوم: محمد زكريا – أحمد شريف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود السيد – جابر كامل – أحمد عوض – بلال جمال – محمود عماد – رزقي حمرون – مروان مجدي – حسن طارق – زياد طلبة

واحتل البنك الأهلي الموسم الماضي المركز السابع برصيد 46 نقطة.

بينما احتل فاركو المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

محمد أبو جبل التشكيل الدوري المصري
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