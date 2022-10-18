الكلاسيكو يطلق الشغف في الشرق الأوسط بإقامة أحداث عملاقة في 6 دول

نظمت لاليغا 13 فعالية في الأردن، قطر، مصر، الإمارات، تركيا والمغرب، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة للدوري الإسباني، بالإضافة إلى الانتشار العالمي لأكبر مباراة كرة قدم للأندية في العالم عبر منطقة الشرق الأوسط وشما إفريقيا "مينا".

عاد الكلاسيكو، أكبر مباراة كرة قدم للأندية في العالم، بأناقة هذا الأسبوع، حيث نقل الإثارة والشغف بلاليجا لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا".

استمتع المئات من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء المنطقة بالدراما في مجموعة من مواقع المشاهدة العامة، وحفلات المشاهدة، والفعاليات الترويجية التي نظمتها لاليجا في أكثر من 6 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك 13 فعالية مع شركاء محليين في بعض هذه البلدان.

حضر أكثر من 2000 مشجع في الموقع أحداث يوم المباراة على مستوى المنطقة، وشاركوا في أنشطة مثل لقاء أساطير كرة القدم والترحيب بهم، حفلات المشاهدة، مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي، في دول: الأردن، الإمارات، قطر، تركيا، مصر والمغرب.

في الأردن، حظي مشجعو لاليجا بفرصة مشاهدة المباراة بصحبة أسطورة ريال مدريد وبرشلونة لويس فيجو في حدث نظمته إنجوت بروكرز، الشريك الإقليمي الجديد للاليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تمكن 300 مشجع من التقاط صور مع نجم كرة القم في حفل أقيم في العاصمة الأردنية عمّان.

في مصر، أقيم حدث ضخم بالشراكة مع شركة أورا ديفلوبرز مصر، بحضور أكثر من 700 شخص، بما في ذلك حضور كبار مؤثري كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي الذين قدموا عروضاً مباشرة رائعة في "الفري ستايل" أمام حشد مذهل من مشجعي كرة القدم المصرية، الذي نالوا الفرصة للتواصل مباشرة مع صانع المحتوى عمرو نصوحي.

في قطر، أقيم حدث ضخم جذب أكثر من 300 من مشجعي كرة القدم والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل محمد عدنان، بالتعاون مع الشريك المحلي، جزيرة اللؤلؤة، قطر. وتم إعداد شاشة ضخمة للجمهور في مسرح الدانة للاستمتاع بأهم مباراة كرة قدم على هذا الكوكب.

في المغرب، تم تنظيم ثلاث حفلات مشاهدة في فندق ماريون وفندق بارسيلو بحضور أكثر من 400 شخص، مع إقامة العديد من الأنشطة الترويجية وألعاب التسلية التي أبقت المشجعين مستمتعين.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض الكلاسيكو في 28 دار سينما في فوكس سينما الموجودة في الإمارات، قطر، سلطنة عُمان، البحرين والكويت.

يتماشى عدد هذه الأنشطة وأهميتها مع استراتيجية لاليجا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أعلنت لاليجا مؤخراً عن تفاوضها بشأن مشروع مشترك مع شركة الترانسميديا جالاكسي ريسر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية.

سيساعد هذا المشروع لاليجا على التواصل مع الجماهير الأصغر سناً بشكل هادف، من خلال إنشاء المحتوى والتركيز المتقاطع على الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى المنتجات الاستهلاكية الجديدة – من الملابس إلى المقتنيات – ومجموعة واسعة من النشاطات التي تبشر بطريقة جديدة في التفكير لعالم كرة القدم والرياضة.