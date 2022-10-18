قمصان فرق الدوري بين الأفكار المختلفة والالتزام بالكلاسيكيات

انطلقت اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وأعلن أكثر من فريق عن قميصه للموسم الجديد، بينما ظهر البعض بقميصه الجديد في التدريبات أو المباريات الودية دون إعلان.

نستعرض معا أبرز قمصان فرق الدوري المصري للموسم الجديد.

الزمالك

بيراميدز

لم يعلن بيراميدز عن قميص جديد للموسم الحالي حتى الآن ولعب مباراتي الكونفدرالية أمام هلال الساحل السوداني بقمصان الموسم الماضي.

الأهلي

طلائع الجيش

لم يعلن طلائع الجيش عن قميص جديد للموسم الحالي حتى الآن.

فيوتشر

سموحة

لم يعلن سموحة عن قميص جديد للموسم الحالي حتى الآن

البنك الأهلي

فاركو

إنبي

لم يعلن نادي إنبي عن قميص جديد للموسم المقبل.

المقاولون العرب

لم يعلن نادي المقاولون العرب عن قميص جديد للموسم المقبل.

الإسماعيلي

لم يعلن نادي الإسماعيلي عن قميص جديد للموسم المقبل.

الاتحاد

المصري

سيراميكا كليوباترا

غزل المحلة

أسوان

حرس الحدود