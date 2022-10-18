قمصان فرق الدوري بين الأفكار المختلفة والالتزام بالكلاسيكيات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

كرة الدوري المصري

انطلقت اليوم مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وأعلن أكثر من فريق عن قميصه للموسم الجديد، بينما ظهر البعض بقميصه الجديد في التدريبات أو المباريات الودية دون إعلان.

نستعرض معا أبرز قمصان فرق الدوري المصري للموسم الجديد.

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الزمالك

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بيراميدز

لم يعلن بيراميدز عن قميص جديد للموسم الحالي حتى الآن ولعب مباراتي الكونفدرالية أمام هلال الساحل السوداني بقمصان الموسم الماضي.

الأهلي

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طلائع الجيش

لم يعلن طلائع الجيش عن قميص جديد للموسم الحالي حتى الآن.

فيوتشر

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سموحة

لم يعلن سموحة عن قميص جديد للموسم الحالي حتى الآن

البنك الأهلي

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فاركو

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May be an image of 2 people and text that says 'JOME 20 PHARCO MEDIA KELME KELM PLARSO RAN RANI-F Radian V-GONE RANI-F KETOFAN NEUROVIT Cream'

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إنبي

لم يعلن نادي إنبي عن قميص جديد للموسم المقبل.

المقاولون العرب

لم يعلن نادي المقاولون العرب عن قميص جديد للموسم المقبل.

الإسماعيلي

لم يعلن نادي الإسماعيلي عن قميص جديد للموسم المقبل.

الاتحاد

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المصري

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May be an image of 1 person

سيراميكا كليوباترا

No photo description available.

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غزل المحلة

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قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون رياضة‏، و‏عشب‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎MEDIA co CENTER‎‏'‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يقفون‏، و‏أشخاص يلعبون رياضة‏‏‏ و‏عشب‏‏

أسوان

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حرس الحدود

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الأهلي الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي بيراميدز قمصان فرق الدوري
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