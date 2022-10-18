إندونيسيا تقرر هدم الملعب الذي شهد مصرع 174 مشجعا وإعادة بنائه

أكد جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا أن بلاده ستهدم وتعيد بناء استاد كرة القدم الذي شهد مقتل 174 شخصا هذا الشهر.

وتعرض 174 شخصا للقتل في إندونيسيا على خلفية أحداث عنف عقب مباراة أريما وبيرسيبايا في الدوري الممتاز أقيمت على ملعب كانجوروهان وانتهت بفوز الفريق الضيف 3-2.

وقال ويدودو بعد اجتماعه مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "سيتم هدم استاد كانجوروهان في مالانج قريبا على أن تتم إعادة بنائه وفقاً لمعايير فيفا".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "لقد اتفقنا على خطة تطوير شامل لكرة القدم الإندونيسية".

فيما قال إنفانتينو: "الأولوية القصوى لنا تتمثل في ضمان سلامة اللاعبين والمشجعين".

وأصدر فريق تقصي الحقائق الذي شكلته الحكومة الإندونيسية تقريره الذي أفاد بأن الاستخدام المفرط والعشوائي للغاز المسيل للدموع كان السبب الرئيسي في وقوع الكارثة.

وطالب فريق تقصي الحقائق بإقالة رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

ومن المنتظر أن تُنظّم إندونيسيا كأس العالم للشباب الصيف المقبل.

ماذا حدث؟

أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء لتجتاح أعدادًا كبيرة من الجماهير أرض الملعب، مما أنتج عن واحدة من أفجع كوارث المشجعين في تاريخ كرة القدم على جزيرة جافا الإندونيسية.

وقالت الشرطة الإندونيسية أن 129 شخصًا لقوا حتفهم في الأحداث، قبل أن يُحدِّث إيميل دارداك نائب حاكم إقليم جافا الشرقية الرقم إلى 174، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 180 شخصًا.

وأفادت الشرطة أن أغلب الوفيات حدثت نتيجة التدافع أثناء الهروب بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في اختناق ودهس وسحق الجماهير.

وتعرّض فريق أريما للهزيمة الأولى أمام غريمه التقليدي بيرسيبايا خلال أكثر من عقدين، مما تسبب في غضب جماهيري.

واقتحم حوالي 3000 مشجع الملعب، لتقابلهم قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع.

وصرّح محمد محفوظ وزير الداخلية الإندونيسي أن 42 ألف تذكرة بيعت للمباراة في ملعب يتسع لـ 38 ألفًا.

وأوضح محفوظ أنه لم تحدث اشتباكات بين روابط تشجيع الفريقين، لأن جماهير بيرسيبايا غير مسموح لها بحضور المباريات في ملعب أريما من الأساس على خلفية التوتر السابق بين الناديين.

وأوضح الوزير أن "الضحايا سقطوا في العموم نتيجة التدافع والدهس ونقص الهواء. لم يسقط ضحايا نتيجة ضرب أو اعتداء بين المشجعين".

فيما ذكر نيكو أفينتا رئيس الشرطة في مقاطعة جافا الشرقية: "اتجه المشجعون نحو المخرج لكن حدث دهس هائل مع نقص في الأكسجين ومشاكل في التنفس".

وأضاف "34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم داخل الملعب، والبقية خلال نقلهم إلى المستشفيات القريبة".

بدوره، أمَر جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا بإيقاف كل مباريات الدوري حتى يتم التحقيق في الواقعة.

وفتح الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تحقيقًا فوريًا في الحادثة التي وصفها بأنها شوّهت وجه كرة القدم في البلاد.

video:1