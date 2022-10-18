فيتوريا يصل مصر ويحضر مباراة البنك الأهلي وفاركو
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 15:29
كتب : FilGoal
وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء إجازته.
وحصل فيتوريا على إجازة عقب انتهاء معسكر المنتخب المصري، في شهر سبتمبر الماضي.
ويحضر فيتوريا وجهازه المعاون مباراة البنك الأهلي وفاركو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.
وضم منتخب مصر من لاعبي الفريقين في التوقف الدولي الماضي، محمود حمادة وأحمد شريف من فاركو وناصر منسي من البنك الأهلي.
وبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري بلقاء أسوان والاتحاد.
وقاد فيتوريا منتخب مصر للفوز على النيجر ثم ليبيريا وديا.
ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة بلجيكا في التوقف الدولي المقبل بشهر نوفمبر المقبل.
ولم تتحدد بعد المواجهة الثانية لمنتخب مصر.
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