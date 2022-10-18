أجندة المصري - مواعيد مباريات الفريق البورسعيدي حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

ويستهل المصري مشواره في الدوري المصري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء على ملعب برج العرب.

ويشهد جدول الفريق البورسعيدي مباريات متوازنة تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني الجديد.

وجاءت مباريات المصري كالآتي:

الجولة الأولى

المصري x سيراميكا كليوباترا - استاد برج العرب

الثلاثاء 18 أكتوبر - 7 مساء

الجولة الثانية

بيراميدز x المصري - استاد برج العرب

الأحد 23 أكتوبر - 3 عصرا

الجولة الثالثة

المصري x إنبي - استاد برج العرب

الخميس 3 نوفمبر - 5 مساء

الجولة الرابعة

طلائع الجيش x المصري - استاد السويس الجديد

الاثنين 7 نوفمبر - 7 مساء

الجولة الخامسة

الزمالك x المصري - استاد برج العرب

الخميس 1 ديسمبر - 7 مساء

الجولة السادسة

المصري x البنك الأهلي - ستاد السويس الجديد

الثلاثاء 6 ديسمبر - 3 إلا ربع

الجولة السابعة

حرس الحدود x المصري - استاد السويس الجديد

الجمعة 16 ديسمبر - 3 إلا ربع

الجولة الثامنة

المصري x المقاولون العرب - استاد السويس الجديد

الأربعاء 21 ديسمبر - 5 مساء

الجولة التاسعة

الإسماعيلي x المصري - استاد برج العرب

الأحد 25 ديسمبر - 3 إلا ربع

الجولة العاشرة

المصري x أسوان - استاد السويس الجديد

الخميس 29 ديسمبر - 5 مساء

الجولة الحادية عشر

الداخلية والمصري - استاد السويس الجديد

الاثنين 2 يناير - 3 إلا ربع

الجولة الثانية عشر

المصري x الاتحاد السكندري - استاد برج العرب

السبت 7 يناير - 7 مساء

الجولة الثالثة عشر

الأهلي x المصري - استاد برج العرب

الخميس 12 يناير - 7 مساء

الجولة الرابعة عشر

المصري x غزل المحلة - استاد برج العرب

الجمعة 20 يناير - 7 مساء

الجولة الخامسة عشر

فيوتشر x المصري - استاد السويس الجديد

الثلاثاء 24 يناير - 3 إلا ربع

الجولة السادسة عشر

المصري x فاركو - استاد السويس الجديد

السبت 28 يناير - 5 مساء

الجولة السابعة عشر

سموحة x المصري - استاد السويس الجديد

الثلاثاء 7 فبراير - 3 إلا ربع

الجولة الثامنة عشر

سيراميكا كليوباترا x المصري - استاد برج العرب

الأحد 12 فبراير - 6 مساء

الجولة التاسعة عشر

المصري x بيراميدز - استاد برج العرب

لم يتحدد تحديد الموعد بين 21 فبراير أو 22 فبراير.

الجولة العشرون

إنبي x المصري - استاد برج العرب

الثلاثاء 28 فبراير - 5 مساء

الجولة الحادية والعشرون

المصري x طلائع الجيش - استاد برج العرب

الاثنين 5 مارس - 5 مساء

الجولة الثانية والعشرون

المصري x الزمالك - استاد برج العرب

الاثنين 13 مارس أو الثلاثاء 14 مارس

الجولة الثالثة والعشرون

البنك الأهلي x المصري - ستاد برج العرب

الأحد 2 أبريل - 9 مساء

الجولة الرابعة والعشرون

المصري x حرس الحدود - استاد برج العرب

الجمعة 7 ابريل - 9 مساء

الجولة الخامسة والعشرون

المقاولون العرب x المصري - استاد برج العرب

الجمعة 14 أبريل - 9 مساء

الجولة السادسة والعشرون

المصري x الإسماعيلي - استاد برج العرب

الأربعاء 19 أبريل - 9 مساء

الجولة السابعة والعشرون

أسوان x المصري - استاد برج العرب

الأربعاء 26 أبريل - 6 مساء

الجولة الثامنة والعشرون

المصري x الداخلية - استاد برج العرب

الأربعاء 5 مايو - 6 مساء

الجولة التاسعة والعشرون

الاتحاد السكندري x المصري - استاد برج العرب

الأحد 7 مايو - 6 مساء

وتقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.