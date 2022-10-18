ملاعب الدوري - عودة استاد القاهرة وموقف المصري والداخلية.. والقطبين ضد الإسماعيلي

13 ملعبا يستضيفون مباريات الدوري المصري موسم 2022-23 لـ 18 فريقا.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

إليكم ملاعب الدوري للموسم الجديد:

مدينة القاهرة: استاد القاهرة - الأهلي we السلام - الدفاع الجوي - بتروسبورت - المقاولون العرب - جهاز الرياضة العسكري.

مدينة المحلة: استاد غزل المحلة

مدينة الإسكندرية: استاد برج العرب - حرس الحدود - الإسكندرية

مدينة السويس: استاد السويس الجديد

مدينة الإسماعيلية: استاد الإسماعيلية

مدينة أسوان: استاد أسوان

FilGoal.com يوضح لكم موقف بعض ملاعب الدوري المصري:

عودة استاد القاهرة

يعود استاد القاهرة من جديد بلقاء سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك في الجولة الثانية من الدوري.

وتقام المباراة يوم 23 أكتوبر الجاري في الخامسة مساء.

وخاض الزمالك مباراتي دور الـ 32 من دوري الأبطال في ملعب برج العرب بسبب أعمال الإصلاحات في استاد القاهرة.

وسيخوض أول لقاء له بالدوري ضد سموحة على استاد المقاولون العرب بشكل مؤقت.

استاد السويس الجديد

انتهت أزمة النادي المصري قبل بداية المسابقة بساعات.

الفريق رفض خوض مبارياته من قبل على ملعب برج العرب، لكنه سيبدأ مشواره عليه بدءا من لقاء سيراميكا كليوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى.

وأعلن النادي المصري موعد استضافة استاد السويس الجديد لمبارياته، والتي سيخوضها على ملعب برج العرب أيضا.

أولا: استضافة ملعب استاد السويس الجديد لمباريات المصري اعتبارا من الأسبوع الرابع بحضور 1000 مشجع.

ثانيا: استضافة ملعب برج العرب لمباريات النادي المصري مع الأندية الجماهيرية (الزمالك - الأهلي - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - غزل المحلة) بحضور 3000 مشجع.

ملعب الداخلية

سيخوض الداخلية مبارياته على استاد السويس الجديد بعدما تعذر استضافة مبارياته على ملعب الشرطة بالعباسية.

واحتاج ملعب الشرطة لعدة موافقات من أجل استضافة المباريات، ولذلك تم إجراء معاينات لاعتماد الملعب بسبب وجود مشاكل في الإضاءة وكذلك مكان تقنية الفيديو.

مواجهتي القطبين ضد الإسماعيلي

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في لقاء الدور الأول والثاني على ملعب برج العرب.

بينما يلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في لقاء الدور الأول على استاد القاهرة، بينما لقاء الدور الثاني على ملعب الإسماعيلية.