انتهت الدوري المصري - أسوان (0) (1) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 14:56

كتب : FilGoal

محمد معروف - الاتحاد - أسوان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة افتتاح الدوري المصري موسم 2022-2023 بلقاء أسوان والاتحاد على ملعب أسوان.

واحتل الاتحاد الموسم الماضي المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

بينما عاد أسوان من جديد للدوري بعد تصدر ترتيب مجموعة الصعيد الموسم الماضي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 85: جوووول أوووول.. أوستن أموتو برأسية يسجل الهدف الأول بعد متابعة لكرته التي ارتدت من القائم الأيسر.

ق 82: إيفونا من داخل منطقة الجزاء يسدد برعونة وتمر كرته بعيدة عن المرمى.

ق 60: تسديدة من منتصف الملعب من لاعب أسوان يتصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

ق 46: تغيير أول لأسوان بمشاركة محمد ناجي جدو بدلا من محمد حمدي زكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: الفرصة الأخطر حتى الآن، ضربة مزدوجة من إسلام صلاح تمر بجوار القائم

ق 29: بطاقة صفراء جديدة في اللقاء وتلك المرة من نصيب محمد حمدي زكي.

ق 23: بطاقة صفراء أولى في الموسم لصالح أحمد عادل لاعب الاتحاد

ق 15: هدوء ولا خطورة بين الفريقين

بداية اللقاء

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