انتهت الدوري المصري - أسوان (0) (1) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة افتتاح الدوري المصري موسم 2022-2023 بلقاء أسوان والاتحاد على ملعب أسوان.

واحتل الاتحاد الموسم الماضي المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

بينما عاد أسوان من جديد للدوري بعد تصدر ترتيب مجموعة الصعيد الموسم الماضي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 85: جوووول أوووول.. أوستن أموتو برأسية يسجل الهدف الأول بعد متابعة لكرته التي ارتدت من القائم الأيسر.

ق 82: إيفونا من داخل منطقة الجزاء يسدد برعونة وتمر كرته بعيدة عن المرمى.

ق 60: تسديدة من منتصف الملعب من لاعب أسوان يتصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

ق 46: تغيير أول لأسوان بمشاركة محمد ناجي جدو بدلا من محمد حمدي زكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: الفرصة الأخطر حتى الآن، ضربة مزدوجة من إسلام صلاح تمر بجوار القائم

ق 29: بطاقة صفراء جديدة في اللقاء وتلك المرة من نصيب محمد حمدي زكي.

ق 23: بطاقة صفراء أولى في الموسم لصالح أحمد عادل لاعب الاتحاد

ق 15: هدوء ولا خطورة بين الفريقين

بداية اللقاء