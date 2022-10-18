كلوب يؤكد غيابه مهاجمه عن كأس العالم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 14:41

كتب : FilGoal

ديوجو جوتا - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول آخر مستجدات إصابة البرتغالي ديوجو جوتا، وأكد غيابه عن منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

جوتا خضع لفحوصات أكدت مدى صعوبة إصابته في عضلة السمانة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "ليست أنباء جيدة عن ديوجو. سيغيب عن كأس العالم، إنها إصابة خطيرة في عضلة السمانة".

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وأضاف المدرب الألماني "كان التشخيص الأول واضحًا وهي أخبار مؤسفة جدًا بالنسبة لنا".

وأكمل "يمكننا أن نقول إن جوتا سيغيب لفترة طويلة، نتحدث عن شهور. سنرى ما سيحدث".

وتابع كلوب "إنها فترة صعبة بالنسبة لنا بشأن الإصابات، لكننا اعتدنا على ذلك".

جوتا كان قد تعرض للإصابة أثناء مواجهة ليفربول مع مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وفي الدقائق الأخيرة مرر جوتا الكرة بصعوبة تحو داروين نونيز في وضعية غير اتجاهها جسده بشكل سريع مما تسبب في سقوطه على الأرض ليخرج على من الملعب محمولا.

جوتا شارك مع ليفربول منذ بداية الموسم في 8 مباريات فقط بسبب تعرضه للإصابة في بداية الموسم وخلالهم تمكن من صناعة خمسة أهداف ولم يسجل أي هدف.

وينضم جوتا لقائمة الإصابات الطويلة التي تعرض لها لاعبي ليفربول بجانب لويس دياز وجويل ماتيب ونابي كيتا وإبراهيما كوناتي وأليكس تشامبرلين.

وينطلق كأس العالم 2022 في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ويقع منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجوار أوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

ليفربول يورجن كلوب البرتغال ديوجو جوتا
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