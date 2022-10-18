التشكيل - إيفونا يقود أسوان.. وأموتو في هجوم الاتحاد بافتتاح الدوري المصري

يقود الجابوني ماليك إيفونا تشكيل أسوان في مواجهة الاتحاد الذي يقوده أوستن أموتو، بالمباراة الافتتاحية من الدوري المصري 2022-2023.

ويظهر محمد حمدي زكي وعلي فتحي وإسلام صلاح وعمرو حسام صفقات زهرة الجنوب الجديدة في التشكيل الأساسي تحت قيادة ربيع ياسين.

بينما يتواجد المهدي سليمان ومحمود علاء وخالد صبحي وأموتو ضمن الصفقات الجديدة في تشكيل زعيم الثغر بقيادة زوران مانولوفيتش.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد كاستيلو - أحمد دحروج - إسلام صلاح - محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: مصطفى عبد الرسول - أحمد خالد - احمد بلحاج

الهجوم: ماليك إيفونا - محمد حمدي زكي

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمود نعيم - محمد جدو - عماد فتحي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني

فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل

الوسط: مورو ساليفو – مروان عطية – سعيدو سيمبوري

الهجوم: إبراهيم حسن – أوستن أموتو – أحمد عادل

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: صبحي سليمان – كافين جزيتو – محمد صالح – محمود عبد العزيز – خالد الغندور – كريم الديب – أحمد عيد – إسلام عبد النعيم – كريستوفر مابولولو.

واحتل الاتحاد الموسم الماضي المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

بينما عاد أسوان من جديد للدوري بعد تصدر ترتيب مجموعة الصعيد الموسم الماضي.