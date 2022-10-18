قائمة الأهلي - استمرار غياب ربيعة وياسر وتاو أمام الإسماعيلي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

مارسيل كولر وسيد عبد الحفيظ - الأهلي وطلائع الجيش - الصورة من حساب الأهلي الرسمي

أعلن السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 22-23.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء 19 أكتوبر على استاد برج العرب.

واستمر غياب بيرسي تاو وياسر إبراهيم ورامي ربيعة عن القائمة.

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ويغيب أحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بعد تواجدهما على مقاعد البدلاء أمام الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019-2020.

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