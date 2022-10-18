قائمة الأهلي - استمرار غياب ربيعة وياسر وتاو أمام الإسماعيلي

أعلن السويسري مارسيل كولر قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري لموسم 22-23.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء 19 أكتوبر على استاد برج العرب.

واستمر غياب بيرسي تاو وياسر إبراهيم ورامي ربيعة عن القائمة.

ويغيب أحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بعد تواجدهما على مقاعد البدلاء أمام الاتحاد المنستيري في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود متولي - محمد عبد المنعم - علي معلول - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - برونو سافيو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019-2020.