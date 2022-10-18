نوير يغيب عن لقاء أوجسبورج.. وشكوك حول مولر ومزراوي

أكد يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ أن حارسه مانويل نوير سيواصل الغياب بسبب الإصابة، لكنه قد يعود الأسبوع المقبل، فيما كشف عن فرص نصير مزراوي وتوماس مولر في المشاركة أمام اوجسبورج.

ويلتقي بايرن مع أوجسبورج في دور الـ32 من كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "نوير ليس جاهزا لمواجهة أوجسبورج، نتمنى أن يشارك في لقاء هوفنهايم الأسبوع المقبل".

وأضاف "سيشارك في تدريبات الخميس وسنعلم كيف تطورت حالة كتفه".

وأكمل "نصير مزراوي يعاني من إصابة خفيفة، سيسافر معنا إلى أوجسبورج، وسنقيم الوضع قبل ساعات من انطلاق اللقاء".

كما تحدث عن نجمه توماس مولر قائلا "الوضع يتحسن كل يوم، سنرى كيف ستسير الأمور، سيسافر معنا إلى أوجسبورج وسيجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع "أتوقع غياب ليروي ساني لمدة 3 أسابيع، سنرى ماذا سيحدث".

وأتم "هدفنا هو الفوز بكأس ألمانيا، علينا أن نتخطى مهمة أوجسبورج".

وتأهل بايرن إلى هذا الدور بعد عبور فيكتوريا كولن بنتيجة 5-0.

فيما صعد أوجسبورج لهذا الدور بالفوز على بلاو وايس لون 4-0.

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