أجندة بيراميدز - مواعيد مباريات الفريق حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

ويفتتح بيراميدز مشواره أمام إنبي في الجولة الأولى بينما يختتم المسابقة بمواجهة طلائع الجيش.

وتقرر لعب ثلاث جولات من الدور الأول خلال فترة توقف كأس العالم.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:

الجولة الأولى

إنبي ضد بيراميدز على استاد بترو سبورت

الأربعاء 19 أكتوبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثانية

بيراميدز ضد المصري على استاد برج العرب

الأحد 23 أكتوبر - الساعة 3:00 عصرا

الجولة الثالثة

الزمالك ضد بيراميدز على استاد القاهرة

الأحد 6 نوفمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الرابعة

بيراميدز ضد البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي

الأربعاء 23 نوفمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة

حرس الحدود ضد بيراميدز على استاد حرس الحدود

الأربعاء 30 نوفمبر - الساعة 2:45 عصرا

الجولة السادسة

بيراميدز ضد المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوي

الأربعاء 7 ديسمبر - الساعة 2:45 عصرا

الجولة السابعة

الإسماعيلي ضد بيراميدز على استاد الإسماعيلية

الجمعة 16 ديسمبر - الساعة 2:45 عصرا

الجولة الثامنة

بيراميدز ضد أسوان على استاد الدفاع الجوي

الاثنين 19 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة التاسعة

الداخلية ضد بيراميدز على استاد السويس الجديد

الجمعة 23 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة العاشرة

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري على استاد الدفاع الجوي

الثلاثاء 27 ديسمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الحادية عشر

الأهلي ضد بيراميدزعلى استاد الأهلي We السلام

الإثنين 2 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثانية عشر

بيراميدز ضد غزل المحلة على استاد الدفاع الجوي

السبت 7 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثالثة عشر

فيوتشر ضد بيراميدز على استاد السلام

الأربعاء 11 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة عشر

بيراميدز ضد فاركو على استاد الدفاع الجوي

الخميس 19 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الخامسة عشر

سموحة ضد بيراميدزعلى استاد الإسكندرية

الثلاثاء 24 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة السادسة عشر

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي

الأحد 29 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة السابعة عشر

طلائع الجيش ضد بيراميدز على استاد جهاز الرياضة

الثلاثاء 7 فبراير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة عشر

بيراميدز ضد إنبي على استاد الدفاع الجوي

الأربعاء 15 فبراير أو الخميس 18 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة التاسعة عشر

المصري ضد بيراميدز على استاد برج العرب

الثلاثاء 21 فبراير أو الأربعاء 22 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة العشرون

بيراميدز ضد الزمالك على استاد الدفاع الجوي

الجمعة 3 مارس - الساعة 7:00 مساء

الجولة الحادية والعشرون

البنك الأهلي ضد بيراميدز على استاد القاهرة

السبت 11 مارس أو الأحد 12 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثانية والعشرون

بيراميدز ضد حرس الحدود على استاد الدفاع الجوي

الثلاثاء 14 مارس أو الأربعاء 15 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثالثة والعشرون

المقاولون العرب ضد بيراميدز على استاد المقاولون العرب

الأربعاء 5 أبريل أو الخميس 6 إبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الرابعة والعشرون

بيراميدز ضد الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي

الاثنين 10 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الخامسة والعشرون

أسوان ضد بيراميدز على استاد أسوان

الخميس 13 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السادسة والعشرون

بيراميدز ضد الداخلية على استاد الدفاع الجوي

الاثنين 17 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السابعة والعشرون

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز على استاد الاسكندرية

الثلاثاء 25 أبريل - الساعة 8:00 مساء

(تؤجل في حال وصول بيراميدز إلى دور الثمانية في الكونفدرالية)

الجولة الثامنة والعشرون

بيراميدز ضد الأهلي على استاد الدفاع الجوي

الخميس 4 مايو - الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة والعشرون

غزل المحلة ضد بيراميدز على استاد المحلة

الإثنين 8 مايو - الساعة 4:00 عصرا

وتقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.