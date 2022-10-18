أجندة بيراميدز - مواعيد مباريات الفريق حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 13:30

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

ويفتتح بيراميدز مشواره أمام إنبي في الجولة الأولى بينما يختتم المسابقة بمواجهة طلائع الجيش.

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وتقرر لعب ثلاث جولات من الدور الأول خلال فترة توقف كأس العالم.

وجاء ترتيب مباريات بيراميدز كالتالي:

الجولة الأولى

إنبي ضد بيراميدز على استاد بترو سبورت

الأربعاء 19 أكتوبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثانية

بيراميدز ضد المصري على استاد برج العرب

الأحد 23 أكتوبر - الساعة 3:00 عصرا

الجولة الثالثة

الزمالك ضد بيراميدز على استاد القاهرة

الأحد 6 نوفمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الرابعة

بيراميدز ضد البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي

الأربعاء 23 نوفمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة

حرس الحدود ضد بيراميدز على استاد حرس الحدود

الأربعاء 30 نوفمبر - الساعة 2:45 عصرا

الجولة السادسة

بيراميدز ضد المقاولون العرب على استاد الدفاع الجوي

الأربعاء 7 ديسمبر - الساعة 2:45 عصرا

الجولة السابعة

الإسماعيلي ضد بيراميدز على استاد الإسماعيلية

الجمعة 16 ديسمبر - الساعة 2:45 عصرا

الجولة الثامنة

بيراميدز ضد أسوان على استاد الدفاع الجوي

الاثنين 19 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة التاسعة

الداخلية ضد بيراميدز على استاد السويس الجديد

الجمعة 23 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة العاشرة

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري على استاد الدفاع الجوي

الثلاثاء 27 ديسمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الحادية عشر

الأهلي ضد بيراميدزعلى استاد الأهلي We السلام

الإثنين 2 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثانية عشر

بيراميدز ضد غزل المحلة على استاد الدفاع الجوي

السبت 7 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثالثة عشر

فيوتشر ضد بيراميدز على استاد السلام

الأربعاء 11 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة عشر

بيراميدز ضد فاركو على استاد الدفاع الجوي

الخميس 19 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الخامسة عشر

سموحة ضد بيراميدزعلى استاد الإسكندرية

الثلاثاء 24 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة السادسة عشر

بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا على استاد الدفاع الجوي

الأحد 29 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة السابعة عشر

طلائع الجيش ضد بيراميدز على استاد جهاز الرياضة

الثلاثاء 7 فبراير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة عشر

بيراميدز ضد إنبي على استاد الدفاع الجوي

الأربعاء 15 فبراير أو الخميس 18 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة التاسعة عشر

المصري ضد بيراميدز على استاد برج العرب

الثلاثاء 21 فبراير أو الأربعاء 22 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة العشرون

بيراميدز ضد الزمالك على استاد الدفاع الجوي

الجمعة 3 مارس - الساعة 7:00 مساء

الجولة الحادية والعشرون

البنك الأهلي ضد بيراميدز على استاد القاهرة

السبت 11 مارس أو الأحد 12 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثانية والعشرون

بيراميدز ضد حرس الحدود على استاد الدفاع الجوي

الثلاثاء 14 مارس أو الأربعاء 15 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثالثة والعشرون

المقاولون العرب ضد بيراميدز على استاد المقاولون العرب

الأربعاء 5 أبريل أو الخميس 6 إبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الرابعة والعشرون

بيراميدز ضد الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي

الاثنين 10 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الخامسة والعشرون

أسوان ضد بيراميدز على استاد أسوان

الخميس 13 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السادسة والعشرون

بيراميدز ضد الداخلية على استاد الدفاع الجوي

الاثنين 17 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السابعة والعشرون

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز على استاد الاسكندرية

الثلاثاء 25 أبريل - الساعة 8:00 مساء

(تؤجل في حال وصول بيراميدز إلى دور الثمانية في الكونفدرالية)

الجولة الثامنة والعشرون

بيراميدز ضد الأهلي على استاد الدفاع الجوي

الخميس 4 مايو - الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة والعشرون

غزل المحلة ضد بيراميدز على استاد المحلة

الإثنين 8 مايو - الساعة 4:00 عصرا

وتقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.

جدول الدوري المصري مباريات بيراميدز
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