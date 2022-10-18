أجندة الإسماعيلي - مواعيد مباريات الدراويش حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

ويفتتح الإسماعيلي مشواره أمام الأهلي في الجولة الأولى بينما يختتم المسابقة بمواجهة الاتحاد السكندري.

وتقرر لعب ثلاث جولات من الدور الأول خلال فترة توقف كأس العالم.

وجاءت مواعيد مباريات الإسماعيلي كالآتي:

الجولة الأولى

الإسماعيلي ضد الأهلي على استاد برج العرب

19 أكتوبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثانية

غزل المحلة ضد الإسماعيلي على ملعب المحلة

24 أكتوبر - الساعة 3:00 مساء

الجولة الثالثة

الإسماعيلي ضد فيوتشر على ملعب الدراويش

6 نوفمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة

فاركو ضد الإسماعيلي على ملعب الإسكندرية

9 نوفمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة

الإسماعيلي ضد سموحة على ملعب الدراويش

2 ديسمبر - الساعة 2:45 مساء

الجولة السادسة

سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي على ملعب القاهرة

8 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة السابعة

الإسماعيلي ضد بيراميدز على ملعب الدراويش

16 ديسمبر - الساعة 2:45 مساء

الجولة الثامنة

إنبي ضد الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة

20 ديسمبر - الساعة 2:45 مساء

الجولة التاسعة

الإسماعيلي ضد المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية

25 ديسمبر - الساعة 2:45 مساء

الجولة العاشرة

الزمالك ضد الإسماعيلي على ملعب القاهرة

29 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الحادية عشر

الإسماعيلي ضد البنك الأهليعلى ملعب الدراويش

3 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثانية عشر

حرس الحدود ضد الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية

8 يناير - الساعة 2:45 مساء

الجولة الثالثة عشر

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب على ملعب الدراويش

13 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الرابعة عشر

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة

18 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الخامسة عشر

أسوان ضد الإسماعيلي على ملعب أسوان

23 يناير - الساعة الـ 2:45 مساء

الجولة السادسة عشر

الإسماعيلي ضد الداخلية على ملعب الدراويش

27 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة السابعة عشر

الاتحاد ضد الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية

5 فبراير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة عشر

الأهلي ضد الإسماعيلي على استاد برج العرب

14 فبراير أو الأربعاء 15 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة التاسعة عشر

الإسماعيلي ضد على استاد الدراويش

21 فبراير -الساعة 5:00 مساء

الجولة العشرون

فيوتشر ضد الإسماعيلي على استاد الأهلي We السلام

3 مارس - الساعة 5:00 مساء

الجولة الحادية والعشرون

الإسماعيلي ضد فاركو على ملعب الدراويش

8 مارس - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثانية والعشرون

سموحة ضد الإسماعيلي على استاد برج العرب

16 مارس - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثالثة والعشرون

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد الدراويش

3 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الرابعة والعشرون

بيراميدز ضد الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي

10 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الخامسة والعشرون

الإسماعيلي ضد إنبي على ملعب الدراويش

14 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السادسة والعشرون

الإسماعيلي ضد المصري على استاد برج العرب

19 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السابعة والعشرون

الإسماعيلي ضد الزمالك في ملعب الدراويش

25 أبريل - الساعة 6:00 مساء

(تؤجل في حال وصول الزمالك إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا)

الجولة الثامنة والعشرون

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي على استاد القاهرة

2 مايو - الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة والعشرون

الإسماعيلي ضد حرس الحدود على ملعب الدراويش

6 مايو - الساعة 6:00

وتقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

وتوج الإسماعيلي بلقب الدوري 3 مرات خلال مواسم 1966-1967 و1990-1991 و2001-2002.