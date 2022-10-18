قائمة الإسماعيلي - الصفقات الجديدة تدعم اختيارات جاريدو أمام الأهلي

أعلن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لـ الإسماعيلي قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي على ملعب برج العرب في افتتاح مشوار الفريقين بالدوري موسم 2022-2023.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة وأبرزها حمدي النقاز ومحمد حسن وصالح جمعة وباسم مرسي والمحترف عبد القادر كوليبالي.

وجاءت قائمة الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد فوزي – أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: باهر المحمدي – محمد هاشم – إياد العسقلاني – مصطفى فارس – حمدي النقاز – أحمد محسن – محمد دسوقي

الوسط: محمد حسن – محمد بيومي – عمر الوحش – صالح جمعة – أحمد مدبولي – صالح جمعة

الهجوم: محمد الشامي – محمود الشبراوي – عبد الرحمن مجدي – باسم مرسي – عبد القادر كوليبالي – حازم مرسي

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري في برج العرب.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء.