انتهت الأزمة.. المصري يعلن التوصل لحل بشأن الملعب في الموسم الجديد

أعلن النادي المصري انتهاء أزمة الملعب والتي استمرت خلال الأيام الماضية قبل بداية الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

وسيخوض المصري مبارياته على ملعب السويس الجديد بدءا من الأسبوع الرابع بحضور 1000 مشجع.

بينما سيلتقي الأندية الجماهيرية على ملعب برج العرب بحضور 3000 مشجع.

وأعلن النادي عبر بيان رسمي:

في ظل الجهود المبذولة في إدارة الملف المتعلق بالملعب المخصص لاستضافة مباريات فريق المصري، وفي ضوء التواصل الدائم والمستمر بين مجلس إدارة النادي المصري كامل أبو علي الذي تفرغ شخصيا وبشكل تام لهذا الأمر مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، كان لابد من الوصول إلى نتائج إيجابية تستوجب منا جميعا توجيه كل الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية والجهات الأمنية المعنية التي بذلت مجهودا كبيرا على مدار الساعة والتي انتهت إلى ما يلي:

أولا: استضافة ملعب استاد السويس الجديد لمباريات المصري اعتبارا من الأسبوع الرابع بحضور 1000 مشجع.

ثانيا: استضافة ملعب برج العرب لمباريات النادي المصري مع الأندية الجماهيرية (الزمالك - الأهلي - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري - غزل المحلة) بحضور 3000 مشجع.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن تلك الخطوة تُعد بداية مشجعة لإرساء الاستقرار داخل فريق المصري خلال الفترة المقبلة التي ستشهد مزيدا من التواصل والمتابعة مع كافة الجهات بالشكل الذي يعود بالنفع على النادي المصري وجماهيره العظيمة.

ويستعد المصري لخوض أول مبارياته في الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا من الدوري اليوم الثلاثاء.