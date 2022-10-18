زيدان: بنزيمة بالنسبة لي أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الفرنسية

يرى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق أن كريم بنزيمة أفضل مهاجم لعب لمنتخب فرنسا على الإطلاق.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتوج بنزيمة أمس -الاثنين- بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وقال زين الدين زيدان في تصريحات لـ "ليكيب": "بنزيمة أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الفرنسية؟ كل شخص لديه لاعبه المفضل. سيقول لك البعض إنه جان بيير بابان بأهدافه الاستثنائية، وسيتحدث آخرون عن ميشيل بلاتيني لكن بالنسبة لي، إنه كريم".

وأضاف "لأنني كنت حوله وأعرف قيمته، على أي حال هو يستحق أن يكون دائما في مرتبة عالية، أتمنى أن يستمر لفترة طويلة".

وأتم "آمل أن يحطم دائما الأرقام القياسية ويتألق في الملعب مع ريال مدريد ومع المنتخب الفرنسي".

ولعب بنزيمة تحت قيادة زيدان خلال فترتي قيادته لـ ريال مدريد التي بدأت منذ موسم 2015-2016 وانتهت موسم 2020-21.

وتفوق بنزيمة على كل من ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروينه ليحصد البالون دور للمرة الأولى في مسيرته.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني الموسم الماضي.

ونال المهاجم الفرنسي بجائزة هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بنزيمة سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.