مشاكل ناينجولان مع التدخين لا تتوقف.. أنتويرب يقرر إيقاف النجم البلجيكي

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

ناينجولان

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي إيقاف لاعبه رادجا ناينجولان إلى أجل غير مسمى بسبب التدخين.

وأفاد النادي في بيان أن "ناينجولان سيبتعد عن الفريق الأول لأجل غير مسمى".

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وأوضح البيان أن القرار جاء بعد جلسة مع اللاعب كان الحديث فيها حول سلوكه الذي أدى إلى اتخاذ القرار.

اتخذ النادي القرار بعد حدثين، أولهما هو اعتقال اللاعب في أنتويرب بسبب حادث قيادة، والأمر الثاني هو ظهور صورة لناينجولان وهو يدخن سيجارة إلكترونية قبل ساعات قليلة من لقاء ستاندرد لييج.

قبل نحو عام، قال ناينجولان "لست أحد اللاعبين المفضلين لروبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، المدربون الآخرون قبلوني دائما كما كنت، وسمحوا لي بالتدخين ولا أعلم ما المشكلة".

واختتم تصريحاته "لا أعتقد أن هناك شيئا سيئا في التدخين، تم تدريب رئتي وهذا الأمر يجعلني أكثر راحة لتجنب التوتر".

لاعب وسط إنتر ميلان وروما وكالياري السابق جلس على مقاعد البدلاء في الفترة الأخيرة.

في الصيف الماضي انتقل زميل محمد صلاح السابق إلى أنتويرت بعدما كانت كل التقارير تشير إلى اقتراب ناينجولان من العودة إلى كالياري، واعتبرت فسخ عقده مع إنتر إيذانا بإتمام هذه العملية.

ويمثل كالياري عدة مراحل في مسيرة نجم الوسط البلجيكي، حيث بدأ معه بعد فترته في أكاديمية بياشنزا، محطته الأولى في إيطاليا عام 2004.

انتقل ناينجولان من كالياري إلى روما، ثم من روما إلى إنتر، ثم أعير مرتين إلى كالياري في آخر موسمين، وكانت العودة إلى ساردينيا هي وجهته الأقرب قبل أن يظهر اتجاهه إلى رويال أنتويرب.

يذكر أن لاعب الوسط البالغ من العمر 33 عاما قد عانى كثيرا في فترته مع إنتر، حيث لم يبذل جهدا لإخفاء حقيقة أن رحيله عن روما وذهابه إلى النيراتزوري كان خطوة لا يرغب بها.

يحتل أنتويرب حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي خلف جينك.

رادجا ناينجولان أنتويرب بلجيكا
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