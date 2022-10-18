رئيس ريال مدريد يوضح موقف ناديه من هالاند

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 11:48

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي

رد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على التقارير التي أشارت إلى ارتباط إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بالانتقال إلى النادي الملكي بشرط جزائي خاص في عقده مع الفريق السماوي.

وانتشرت في الأيام الأخيرة بعض التقارير التي تفيد بأن لدى هالاند شرط جزائي خاص يمكنه من الانتقال إلى ريال مدريد بعد 3 مواسم.

وقال بيريز في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "شرط جزائي في عقد هالاند من أجل الانتقال إلينا؟ ليس لدي أي فكرة".

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وأضاف "ريال مدريد يملك بالفعل أفضل اللاعبين".

وكان بيب جوارديولا مدرب سيتي قد أوضح الموقف قبل أيام قائلا "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لريال مدريد أو أي فريق آخر".

وأكمل المدرب الإسباني "هالاند سعيد معنا للغاية هنا وسنحاول دائما أن نجعله يشعر بالسعادة".

كما علق بيريز على فوز مانشستر سيتي بجائزة أفضل ناد خلال حفل توزيع الكرة الذهبية قائلا "مانشستر سيتي لديه رئيس رائع ومدرب رائع والعديد من اللاعبين الجيدين. إنهم يستحقون هذه الجائزة".

وفاز مانشستر سيتي بلقب أفضل ناد في العالم لموسم 2021-2022.

وحصد سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بجانب وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فلورنتينو بيريز إرلينج هالاند ريال مدريد
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