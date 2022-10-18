سيراميكا كليوباترا: نحن قادرون على المنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي

يرى محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أنّ الفريق قادر على المنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد بالإرادة والتصميم.

واجتمع أبو العينين مع لاعبي سيراميكا كليوباترا بغرض تحفيز الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال أبو عينين في حديثه مع اللاعبين: "العناصر التي يضمها الفريق مبشرة، وتتحلى بالإصرار والعزيمة وروح الانتماء، وأوجه التحية إلى أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، لأنه خلق روح المنافسة داخل الفريق".

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وأضاف: " هناك تفاعلا دائما في الشارع المصري مع نادي سيراميكا كليوباترا، وألمس ذلك خلال لقائي مع المصريين في الخارج".

وتابع "حرصنا على تلبية طلبات الجهاز الفني من أجل تحقيق الانتصارات، والحصول على مركز يليق باسم الفريق، وأتمنى أن نستمتع بالرياضة التي تتضمن الاحترام والمباديء".

وواصل "اللاعبين أمامهم تحديات كبيرة لكنهم بالإرادة والتصميم قادرون على تحقيق المطلوب، والمنافسة على المربع الذهبي في الموسم الجديد".

وأكمل أبو العينين: "نحن مطالبون أن نؤدي ما علينا، ونتمسك في سيراميكا كليوباترا بالمبادئ والقيم، لا نخطيء ونظهر دائما بشكل مثالي أمام الجمهور والحكام".

وأتم "شعارنا مع كل مباراة تحقيق الفوز، لضمان المشاركة في بطولات أفريقيا ونستهدف الفوز بكأس مصر، اعقدوا كل الآمال وأنا معكم".

وكان سيراميكا كليوباترا أنهى موسمه في المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري برصيد 37 نقطة.

ويستهل سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري الممتاز أمام نظيره المصري اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

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