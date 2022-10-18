بقيادة لويس سواريز.. ناسيونال يفوز بـ كلاوسورا الدوري الأوروجوياني ومباراة من أجل اللقب

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 11:26

كتب : إسلام أحمد

ناسيونال يتوج بلقب مرحلة كلاوسورا الدوري الأوروجوياني

حصد لويس سواريز لقب مرحلة كلاوسورا الدوري الأوروجوياني رفقة نادي ناسيونال قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

لويس سواريز

النادي : ناسيونال

ناسيونال

وانتصر ناسيونال على شيرتو متذيل الترتيب في الجولة الـ 14 من مرحلة كلاوسورا الدوري الأوروجوياني.

وشارك لويس سواريز أساسيا في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه بنتيجة 2-1.

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وارتفع رصيد ناسيونال إلى 31 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريفر بليت منافسه.

وبذلك سيضرب ناسيونال بطل مرحلة كلاوسورا (الدور الثاني) موعدا مع ليفربول بطل مرحلة أبرتورا (الدور الأول).

ومن أجل تحديد بطل الدوري الأوروجوياني يلتقي بطلي المرحلتين سويا، وينتظرهما في النهائي الفريق الأكثر حصدا للنقاط في المرحلتين.

لذلك سيلتقي ناسيونال مع ليفربول في مباراة نصف النهائي، إذا فاز الأخير سيلتقي ناسيونال مجددا في مباراة نهائية لحصد اللقب، كون ناسيونال الأكثر حصدا للنقاط هذا الموسم.

وإذا فاز ناسيونال في المباراة الأولى ضد ليفربول، يتوج مباشرة باللقب لأنه الأكثر حصدا للنقاط هذا الموسم.

ويمتلك ناسيونال 48 لقبا كثاني أكثر فريق تتويجا بعد بنيارول منافسه التقليدي صاحب الـ 51 لقبا.

الدوري الأوروجوياني لويس سواريز
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