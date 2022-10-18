ميلان يهيمن على جوائز رابطة اللاعبين الإيطالية

هيمن ميلان على جوائز رابطة اللاعبين الإيطالية "Gran Galà del Calcio" في نسختها الثانية عشر عن موسم 2021-2022.

وأقيم الحفل أمس الإثنين بعد دقائق قليلة من نهاية حفل الكرة الذهبية والتي تُوج بها الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

وتقدم الجوائز بناءً على تصويت لاعبي الدوري الإيطالي والمدربين والحُكام وصحفيين، لاختيار أفضل فريق وأفضل لاعب في كل مركز وكذلك أفضل مدرب وحكم.

وحصد ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعد غياب دام 11 عاما، وحل إنتر وصيفا.

وحاز الحكم دانييلي أورساتو جائزة أفضل حكم للموسم الثالث على التوالي.

فيما سيطر ميلان على الجوائز الفردية، فحصد الفريق جائزة أفضل نادٍ.

وتوج ستيفانو بيولي بجائزة أفضل مدير فني، وحصد البرتغالي رافائيل لياو جائزة أفضل لاعب في الدوري.

وحصد هدف ثيو هيرنانديز ضد أتالانتا جائزة أفضل هدف في المسابقة.

وجاء التشكيل المثالي كالآتي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان (ميلان)

الدفاع:ثيو هيرنانديز (ميلان) – فيكايو توموري (ميلان) – بريمير (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي)

الوسط: نيكولو باريلا (إنتر) – مارسيلو بروزوفيتش (إنتر) – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو)

الهجوم: رافائيل لياو (ميلان) – دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس) – شيرو إيموبيلي (لاتسيو)