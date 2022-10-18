أحمد سامي: نعد الجميع برفع اسم سيراميكا كليوباترا عاليا خلال الموسم الجديد

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 11:04

كتب : FilGoal

أحمد سامي - الصور من حساب سيراميكا كليوباترا

شدد أحمد سامى المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا على أن الفريق لديه هدف محدد يسعى للوصول إليه خلال الموسم الجديد.

وجاء ذلك خلال تصريحات نشرها الحساب الرسمي لـ سيراميكا كليوباترا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال سامي: "الفريق يحاول بشتى الطرق إرضاء الإدارة، لدينا هدف محدد نسعى للوصول إليه بنهاية الموسم والإدارة ستحاسب الجهاز الفني واللاعبين على ذلك".

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وأضاف "أهم شيء هو التحلي بالروح القتالية والاستمرارية في الأداء والجماعية، نحن سعداء بوجود محمد أبو العينين، رئيس مجموعة كليوباترا، وأتمنى أن يكون لقاؤه المقبل معكم وهو يهنئكم على النتائج الجيدة التي حققتموها".

وأتم "نعد الجميع في سيراميكا كليوباترا بالقتال في الموسم الجديد من أجل رفع اسمه عاليا".

أحمد سامي قد وصل لتدريب سيبراميكا كليوباترا منتصف الموسم الماضي خلفا لـ هيثم شعبان بعد الرحيل عن سموحة.

وقاد المدرب صاحب الـ49 عاما الفريق في 16 مباراة، نجح بالفوز فى 3 مباريات وخسر 6، وتعادل 7.

وأنهى سيراميكا كليوباترا موسمه في المركز الـ14 في ترتيب جدول الدوري برصيد 37 نقطة.

ويستهل سيراميكا كليوباترا مشواره في الدوري الممتاز أمام نظيره المصري اليوم الثلاثاء على ملعب برج العرب.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا المصري أحمد سامي
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