نهاية مسيرة جونزالو هيجواين

خاض الأرجنتيني جونزالو هيجوايين مباراته الأخيرة في مسيرته بعدما أعلن من قبل اعتزاله بنهاية الموسم رفقة إنتر ميامي الأمريكي.

جونزالو إيجوايين النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

أعلن المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وانتهى مشوار النجم الأرجنتيني بنهاية مشوار إنتر ميامي في المرحلة الإقصائية من الدوري الأمريكي لتحديد البطل.

وخسر الفريق في الدور الأول بنتيجة 3-0 أمام نيويورك سيتي.

وظهر الأرجنتيني باكيا عقب نهاية اللقاء مع تعليق حذائه بشكل رسمي.

What an incredible career 👏 An emotional Gonzalo Higuain after playing his final game. 🇦🇷 pic.twitter.com/m99OiDKkun — Major League Soccer (@MLS) October 18, 2022

وقال هيجواين في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "بعد المباراة شعرت أن أكثر شيء أحببته كوظيفة خلال نصف حياتي قد انتهى. لقد مرت 17 عاما ونصف من مسيرتي المهنية، تبادر إلى ذهني العديد من الصور التي عشتها، وكل ما ناضلت من أجله وأترك عالمي ​​فخورا جدا لأنني تخليت عن كل شيء حتى اليوم".

وأضاف "عندما تعلم أنك تقدم كل شيء، يمكنك المغادرة بضمير مستريح، وأشعر بهذه الطريقة. الآن سأستمتع بما سيأتي بعد ذلك مع شريكي وابنتي وعائلتي وأصدقائي، وأنا أتطلع إلى ذلك وأفتخر بما تمكنت من تحقيقه".

وواصل "سأغادر فخورا جدا بكل ما حققناه وبزملائي في الفريق والمدربين والمشجعين. أتمنى لهم التوفيق في العام المقبل، من أعماق قلبي أتمنى لهم التوفيق، لأنني التقيت ببعض الأشخاص الرائعين في النادي".

وتابع "قضيت هنا بعض سنوات حياتي المهنية التي استمتعت بها كثيرا وأعادت لي حب الكرة التي فقدتها، كنت سعيدا جدا بهذا النادي وأنا ممتن جدا للجميع في إنتر ميامي".

وأردف "لم أتمكن من اللعب لسنوات عديدة في هذا الدوري كما فعلت في أوروبا، لكن في السنوات القليلة التي لعبت فيها في الدوري الأمريكي وفي هذا النادي، أعتقد أنهم يقومون بعمل رائع، إنه دوري ينمو كثيرا في السنوات الماضية، لم يأتِ لاعبون مهمون إلى هنا فحسب، بل تم بيع اللاعبين إلى فرق أوروبية مهمة وهذا خبر سار لهذا الدوري. أعتقد أن ما يتم فعله مهم للغاية وآمل أن يستمروا في النمو لأنني أعتقد أن هذا الدوري لديه الكثير من الإمكانات".

وشهدت مسيرة صاحب الـ35 عاما فصولا من التالق مع أندية ريفر بليت وريال مدريد ونابولي ويوفنتوس.

هيجواين فاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات مع يوفنتوس ومثلها للإسباني مع ريال مدريد.

بجانب فوزه بلقب كأس إيطاليا ثلاث مرات، مرتين مع يوفنتوس والثالثة مع نابولي.

وفاز بلقب السوبر الإسباني مرتين مع ريال مدريد بجانب كأس الملك مرة واحدة.

وحقق مع تشيلسي لقب الدوري الأوروبي، والسوبر الإيطالي مرة واحدة مع نابولي.

وحقق هيجواين لقب هداف الدوري الإيطالي في موسم 2015-2016 برصيد 36 هدفا، مع فوزه بجائزة لاعب الموسم في يوفنتوس مرتين.

هيجواين سجل مع الفرق التي لعب لها 333 هدفا وصنع 113 آخرين في 707 مباراة.

وينتهي عقد إيجوايين مع فريق إنتر ميامي المملوك للإنجليزي ديفيد بيكهام في نهاية الموسم الجاري.

وظهر المهاجم الأرجنتيني مع المنتخب في 75 مباراة سجل خلالها 31 هدفا وصنع 14 آخرين.